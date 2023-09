Nicole de Moor: « Pensez-vous vraiment que je joue à des jeux politiciens? »

La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a reçu mercredi de vives critiques de partenaires de la majorité fédérale à propos de sa volonté de ne plus donner d’hébergement aux hommes seuls.

Vouliez-vous vous rendre populaire auprès de la population pendant une semaine de sondages ? », lui a demandé Eva Platteau (Groen). Réponse de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V): « Pensez-vous vraiment que je joue à des jeux politiciens, que j’organise cela consciemment, que je le ferais si j’avais un autre choix ? », a rétorqué Nicole de Moor. « Si vous prétendez que je fais cela pour obtenir des résultats dans les sondages, tout en ignorant la dure réalité de Fedasil, qui joue aux petits jeux politiciens. Vous ou moi ? ».

Plus d’asile pour les hommes: pour l’aile gauche de la Vivaldi, c’est ‘niet’

L’aile gauche de la Vivaldi a une nouvelle fois fait part de son opposition au maintien de la décision. Pour le PS, Khalil Aouasti et Hervé Rigot ont appelé au respect de l’État de droit. « Quatre années de politique migratoire peuvent se résumer en un mot : crise« , a lancé M. Rigot. « Si vous utilisez toujours la même recette, vous obtenez toujours la même soupe. Il faut des solutions politiques qui ne plairont peut-être pas à certains, mais ce sont des mesures nécessaires pour remplir notre devoir ». Avec Simon Moutquin (Ecolo), ils ont appelé à la mise en place d’un plan de répartition des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire. Les verts ont aussi appelé à la régularisation des demandeurs d’asile présents depuis plusieurs années en Belgique.

« Trop peu de bourgmestres démontrent de l’enthousiasme quand ils reçoivent un coup de téléphone de la secrétaire d’État à l’asile et la migration », a souligné Nicole de Moor, dénonçant l’attitude de la N-VA en la matière. « On peut discuter directement, pas via la presse. c’est une question de respect », a lancé la secrétaire d’État, dans un propos contesté par Tomas Roggeman (N-VA). « J’ai beaucoup de respect pour les autorités locales. Avez-vous oublié Jabbeke, Sint-Pieters-Leeuw, Kampenhout? », a-t-il énuméré.

« Nous n’avons qu’une seule porte de sortie, l’exigence de réussir cet accueil«

Le plan de répartition proposé par les socialistes et les écologistes n’est pas du goût de l’ensemble de la majorité. Tim Vandenput (Open Vld) l’a qualifié d' »absurde ». L’opposition francophone s’est, de son côté, demandée pourquoi les propos tenus par l’aile gauche de la majorité n’étaient pas relayés en gouvernement. « Nous n’avons qu’une seule porte de sortie, l’exigence de réussir cet accueil et d’offrir des places dans le réseau Fedasil », a répondu M. Aouasti. « Et je préfère travailler avec vous (Nicole de Moor) ».

Le député a dénoncé l’attitude de l’extrême-droite. « En Italie, Mme Meloni, du parti fasciste, a gagné les élections sur le ‘stop à l’immigration’. Et on assiste à son impossibilité d’endiguer les flux. Faire croire qu’on les endiguera, c’est un mensonge, une chimère. » « C’est avec vous (Nicole de Moor) que je veux trouver des solutions et elles sont dans l’accord de gouvernement », a estimé Simon Moutquin, accusant les partenaires de la majorité qui refusent ces mesures de « créer la victoire de l’extrême-droite en 2024. »