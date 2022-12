Limitation du chômage dans le temps: le CD&V tente-t-il de gagner des voix ?

La semaine dernière, le président du CD&V Sammy Mahdi a proposé de suspendre les allocations des chômeurs qui ne veulent pas accepter d’offre d’emploi après trois ans. L’Open VLD, la N-VA, et le MR partagent sa position.

Jusqu’à présent, le CD&V n’était pas favorable à la limitation des allocations de chômage dans le temps.Concrètement, les chrétiens-démocrates flamands souhaitent qu’un entretien soit organisé avec le chômeur six mois avant l’expiration des trois ans. Si ce dernier n’accepte pas une « proposition ultime », il n’aura plus droit aux allocations de chômage. L’entourage du président Sammy Mahdi précise que cela concerne les personnes qui ne peuvent pas présenter une ancienneté de 20 ans travaillés. Toutefois, Sammy Mahdi préconise que la personne concernée fasse l’objet d’un suivi ultérieur au niveau local et que les régions soient dotées des outils nécessaires pour y faire face.

Manier le bâton aussi

« Nous sommes arrivés à un moment où il ne suffit plus de tendre une carotte pour que les gens trouvent un emploi, pour que les chômeurs de longue durée et les personnes refusant de travailler trouvent un emploi », a déclaré Sammy Mahdi. « Nous ne devons pas avoir peur de manier le bâton aussi. Chacun doit prendre ses responsabilités pour protéger notre prospérité. »

Interrogé par la Libre, il se défend de proposer une mesure libérale ou ultra-libérale. « Par exemple, on sort de cette mesure les personnes de plus de 55 ans, une dernière offre d’emploi doit être offerte quelques mois avant la fin des allocations, etc. », explique-t-il.

Le MR partage la position de Sammy Mahdi. « Il y a environ 212 000 personnes au chômage en Wallonie, dont la moitié sont au chômage depuis deux ans alors qu’il y a 141 métiers en pénurie ou sous tension », rappelle le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus sur les ondes de LN24. « À un certain moment, chacun doit prendre ses responsabilités. […] Le but n’est vraiment pas de paupériser les gens ou d’ajouter du malheur au malheur. Le but est d’avoir une mobilisation collective », ajoute-t-il.

Totalement inefficace

Sans surprise, la proposition du CD&V se heurte à un niet de la part du PS. « Il y a dans notre pays jusqu’à deux fois plus de malades de longue durée que de chômeurs. Ils devraient constituer la priorité. Limiter les allocations de chômage dans le temps est totalement inefficace », déclare le Secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine (PS) à la VRT. « Faire mal aux gens ne fait pas partie du programme du PS. Ce n’est plus le cas pour le CD&V », ajoute-t-il.

Conscient que le PS, membre du gouvernement fédéral, n’acceptera jamais une telle proposition, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) souligne que le gouvernement flamand pourrait agir. Selon lui, le VDAB, l’Office flamand de l’emploi, est habilité à prendre des mesures dans ce sens, mais suspend un nombre très limité de personnes.

Directeur général du VDAB, Wim Adriaens, rétorque que l’Office a procédé à près de 12.000 sanctions et avertissements au cours des six premiers mois de 2022. « Par rapport au nombre de demandeurs d’emploi, c’est plus que l’Onem alors qu’ils avaient le pouvoir de contrôler et de sanctionner les demandeurs d’emploi. » Selon lui, « le VDAB est lié par un cadre législatif fédéral strict qui détermine dans quelle mesure un demandeur d’emploi doit chercher activement un emploi et quels emplois il peut refuser. »

Gagner des voix?

Pour notre confrère de Knack Ewald Pironet, Sammy Mahdi espère gagner des voix en lançant cette proposition. Celle-ci « est d’autant plus remarquable que le CD&V s’y est opposé avec véhémence sous le gouvernement de ‘droite’ de Charles Michel. Aujourd’hui, avec des partenaires de coalition de ‘gauche’, il se montre soudainement fervent partisan. Lorsque le CD&V aurait pu réaliser cette proposition, il était contre; maintenant qu’elle n’a aucune chance de passer, il y est favorable », écrit-il.

La semaine dernière, un sondage RTL Info/Le Soir/VTM/Het Laatste Nieuws réalisé par l’institut Ipsos créditait le CD&V de moins de 10% de voix.