Les Engagés (re)proposent de supprimer les cabinets ministériels

Le président de la régionale bruxelloise des Engagés, Christophe De Beukelaer, a réitéré dimanche son plaidoyer pour la suppression des cabinets ministériels en Région bruxelloise. A l’heure du débat sur le financement du projet de métro, cela produirait selon lui une économie de 20 millions d’euros par an, soit un milliard sur cinquante ans.

« Le ministre-président bruxellois occupe 86 personnes dans son cabinet, ce qui en fait le plus grand cabinet de tout le pays », a-t-il déclaré devant quelque 200 à 250 militants bruxellois de la formation centriste réunis dimanche en congrès de rentrée.

Pour la circonstance, les quatre bourgmestres bruxellois de la formation centriste, de même que les échevins et les députés, mais plusieurs anciens du cdH, tels que Joëlle Milquet, Francis Delpérée, ou encore l’ex-bourgmestre de Jette Hervé Doyen, avaient tenu à apporter leur soutien à la formation en cours de (re-)fondation….

Le président des Engagés Bruxelles en a d’emblée profité pour resituer le projet de sa formation: « universaliste », résolument « centriste », axé sur la « quête de sens ».

Une dose de courage en matière d’accueil de la petite enfance

Pour lui, ce projet implique d’avoir une certaine dose de « courage » en matière d’accueil de la petite enfance via des projets innovants à domicile ou en entreprise; d’emploi via un système de mentorat par les anciens, des jeunes demandeurs d’emploi toujours trop nombreux; de gouvernance, via notamment une dépolitisation de l’administration.

Il faut aussi avoir le courage de respecter l’engagement international de mettre fin au sans-abrisme en 2030 via une amplification du dispositif de housing first en y réservant 5% des logements sociaux ou encore de revoir « l’avalanche de primes et de subsides complètement illisibles d’aujourd’hui », en matière d’isolation des logements . Christophe De Beukelaer a dit lui préfère un système moins coûteux de tiers-investisseur, de gestionnaires de projets accrédités, et une approche systémique par immeuble et par quartier.