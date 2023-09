L’ancien patron de l’Union wallonne des Entreprises, Olivier de Wasseige, sera tête de liste aux élections régionales, dans l’arrondissement de Liège. Les Engagés se sont donc trouvés un chef de file dans la circonscription. Un homme issu des sphères économiques, qui se retrouve bien dans le « centrisme de droite » du mouvement politique.

Le président des Engagés, Maxime Prévot, l’a indiqué : la moitié des têtes de liste de son mouvement, aux élections de juin 2024, seront de nouveaux visages. A Liège sans doute plus qu’ailleurs, la question restait ouverte de savoir quelle recrue allait bien pouvoir conduire la liste aux élections régionales.

L’affaire était entendue au fédéral, à l’échelon de la circonscription fédérale, puisque c’est la députée aqualienne Vanessa Matz qui occupe le leadership en province de Liège. Mais à la Région wallonne, le cdH, en 2019, avait été emmené par Alda Greoli, seule élue humaniste de la circonscription. Elle a entretemps retrouvé ses terres spadoises pour y endosser la présidence du CPAS. Le Liégeois Michel de Lamotte lui a succédé au parlement wallon. Ce dernier ne souhaitait pas figurer en tête de liste l’an prochain.

L’annonce a été officialisée ce 13 septembre depuis le stade du Standard de Liège. C’est Olivier de Wasseige, liégeois et ancien administrateur-délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE), qui est la nouvelle recrue des Engagés. Il occupera la tête de liste aux élections régionales. Un visage qui est loin d’être nouveau dans les sphères économiques, donc, mais qui fait son apparition en politique.

Il était le « patron des patrons wallons de septembre 2017 à avril 2023 », avant de se faire débarquer par le conseil d’administration de l’UWE, à la surprise du principal intéressé d’ailleurs. C’est dans la foulée de cette éviction qu’il a été contacté par Maxime Prévot, lequel a pu le convaincre de rejoindre les rangs des Engagés.

Titulaire d’une maîtrise en informatique à l’université de Namur, Olivier de Wasseige a exercé une bonne part de sa carrière dans le développement du numérique, notamment en tant que directeur d’IBM Global Services Wallonie, avant d’être désigné à la tête de l’UWE.

C’est une figure du monde de l’entreprise qui rejoint Les Engagés, lui qui explique se retrouver parfaitement dans le centrisme du mouvement, « qui est quand même un centrisme de droite » dans ses dimensions socioéconomiques.

Parmi ses priorités, il pointe la nécessité de « valoriser celles et ceux qui bossent » par une revalorisation des bas et moyens salaires, le besoin de renforcer le taux d’emploi et les « conditions de bien-vivre au travail », sans oublier la volonté de soutenir les PME et indépendants en tant qu’acteurs « au cœur du développement de notre prospérité et comme piliers pour réussir la transition énergétique et environnementale de notre région ». Le tout en mettant l’accent sur le potentiel – économique – de la région liégeoise, qui constitue désormais une circonscription électorale pour le futur candidat.

C’est, sans surprise, le profil d’un futur candidat mâtiné de celui d’ancien patron des patrons qui s’exprime, appréciant au passage la marge de manœuvre et la liberté d’expression qui lui est accordée en tant que libéral social, tel qu’il se définit lui-même.

L’annonce de son arrivée chez les Engagés s’est fait dans les installations du Standard de Liège.

Les Engagés auront attiré ces derniers mois des personnalités résolument issues du monde de l’entreprise ou des sphères économiques. De quoi séduire un électorat acquis aux valeurs libérales, mais qui ne se retrouverait plus dans une posture plus droitière endossée par la présidence de MR ? Seuls les résultats électoraux l’établiront, le cas échéant.

En plus d’Olivier de Wasseige, à Liège, on songe naturellement à la venue d’Yvan Verougstraete à Bruxelles, lui qui est désormais vice-président du mouvement. Les deux seront chargés de redonner des couleurs à un mouvement qui, sous la bannière du cdH aux élections de 2019, avait subi un recul assez net dans les deux centres urbains. Par rapport à 2014, le cdH perdait 4,25% des suffrages à Liège, mais surtout devait abandonner un de ses deux sièges au parlement wallon. En Région bruxelloise, à titre de comparaison, il reculait de 4,16% et perdait trois de ses neuf sièges.

Rappelons aussi que l’ancien ministre MR Jean-Luc Crucke a annoncé son transfert chez les Engagés en février 2023, également avec l’ambition d’y porter la voix d’un centrisme de droite ou d’un libéralisme social, au sein d’un mouvement officiellement affranchi de son héritage religieux. A Liège, le nom de Christine Defraigne, actuelle échevine MR en Cité ardente, a un temps circulé, elle qui a participé l’an dernier à une série de discussions informelles autour de la formation d’un grand mouvement centriste autour des Engagés, de DéFI et de quelques personnalités du MR. Discussions qui n’ont pas abouti, donc.

Ce sera finalement à Olivier de Wasseige que reviendra la tâche, sans doute difficile, de redresser la barre en termes électoraux. S’il est une figure incontournable du monde de l’entreprise en Wallonie, ces dernières années, il lui restera plus que probablement comme tâche de se faire davantage connaître du grand public en région liégeoise.