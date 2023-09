L’épidémiologiste Yves Coppieters rejoint les Engagés

Les Engagés poursuivent leur grand « mercato » en prévision des élections 2024. L’épidémiologiste Yves Coppieters et l’ancienne députée wallonne MR Lyseline Louvigny rejoignent le parti.

L’épidémiologiste Yves Coppieters et l’ancienne députée wallonne MR Lyseline Louvigny rejoignent les Engagés, ont-ils fait savoir au cours d’une conférence de presse à Wavre, en présence du président de l’ancien cdH, Maxime Prévot.

Le parti présentera ses deux nouvelles recrues sur la liste fédérale des élections 2024. En ajoutant ces deux personnalités, Les Engagés poursuivent leur stratégie de renouveler la moitié de leurs têtes de liste par rapport aux précédentes élections (2019), a rappelé Maxime Prévot.

« Lyseline nous venant de Tubize et Yves de Grez-Doiceau, nous couvrons le Brabant wallon d’ouest en est et nous entendons bien récupérer notre siège historique au Parlement fédéral pour cette circonscription. Et plus si affinités », a-t-il ajouté.

Revenant sur le profil de ses nouveaux membres, M. Prévot décrit Lyseline Louvigny comme une « femme de dossiers et de convictions ». Juriste de formation, Mme Louvigny a été députée wallonne de 2017 à 2019 et échevine de Tubize de 2012 à 2017. Animée par la thématique de l’égalité femme-homme, cette mère de trois enfants entend proposer des mesures contribuant à réduire la pression sur les mères actives afin de permettre à plus de femmes de s’investir en politique.

L’ex-MR est également revenue sur ce qui l’a poussée à quitter les Réformateurs. « Depuis la présidence de Georges-Louis Bouchez, il y a beaucoup moins d’intérêt pour ces questions (genre, égalité homme-femme…), confie-t-elle, ajoutant qu’au MR, « les postures prises, le conservatisme et le manque de confiance et de respect finissent par étouffer l’engagement et l’esprit d’initiative ».

Les départs d’Alexia Betrand pour l’Open Vld et de Jean-Luc Crucke pour… Les Engagés ne l’ont en outre pas laissée indifférente, critiquant le peu de marge de manoeuvre pour façonner ou participer au programme du MR.

Pour Yves Coppieters, c’est également un petit ras-le-bol de la politique actuelle qui l’a contribué à monter lui-même sur le ring. S’il reconnaît que son exposition médiatique durant la crise du coronavirus lui permet aujourd’hui de poursuivre son cheminement dans la vie publique, c’est bien parce qu’on a rien appris de cette crise qu’il s’engage au sein de sa nouvelle formation. Yves Coppieters était l’un des experts désigné pour suivre les travaux de la commission spéciale Covid. « Au bout d’un an de travail, 134 recommandations ont été émises et celles-ci n’ont jamais connu de suite », déplore-t-il. « J’ai envie de dépasser cette inertie politique, cette vision court-termiste« , ajoute la tête de liste.

Maxime Prévot voit en lui un « gage incontestable de sérénité, de crédibilité et de bienveillance« . « A l’heure d’une science qui est souvent remise en cause, la venue d’Yves témoigne de la crédibilité que nous voulons maintenir à l’égard de la cause scientifique. »

La semaine dernière, Les Engagés ont annoncé avoir recruté Olivier de Wasseige. L’ancien administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (2017-2023) sera tête de liste aux élections régionales à Liège en 2024.