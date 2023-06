La pression monte sur Hadja Lahbib: « Les visas octroyés mettent des vies en danger »

Trois députés fédéraux, dont Ahmed Laaouej (PS), mettent la pression sur la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib après de nouvelles révélations dans le dossier iranien. « Les visas octroyés mettent des vies en danger » s’insurge Gilles Vanden Burre (Ecolo).

Trois députés de la majorité, dont le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, ont remis jeudi matin la pression sur la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR) dans l’affaire des visas accordés à une délégation iranienne venue à Bruxelles à la mi-juin participer au Brussels Urban Summit, à la suite de la révélation de l’arrestation d’une mère de manifestants belge en Iran et à quelques heures d’un débat parlementaire crucial pour l’avenir de la cheffe de la diplomatie.

M. Laaouej, invité matinal de LN24, a appelé la ministre à « faire un pas de côté », dans la lignée de la position adoptée mercredi par le PS qui a annoncé qu’il soutiendrait la motion pure et simple soumise jeudi après-midi à la Chambre, tout en estimant que Mme Lahbib n’avait pas réussi à rétablir la confiance, ébranlée par la délivrance de visas, notamment au maire de Téhéran, Alireza Zakani.

« Nous en appelons à la responsabilité personnelle de la ministre des Affaires étrangères. Des gens sont actuellement en danger en Iran à cause de ses visas. Nous lui demandons de faire un pas de côté », a indiqué le chef de groupe PS sur la chaîne d’information en continu.

Il fait référence à une information publiée par le journal Het Laatste Nieuws, selon laquelle la mère de deux opposants iraniens, filmés par la délégation du maire de Téhéran lors d’une manifestation le 13 juin à Bruxelles, a été longuement interrogée par les renseignements en Iran.

« Si tout cela se vérifie, c’est particulièrement grave et c’est une pièce supplémentaire à charge de la ministre Lahbib », a ajouté M. Laaouej.

Sur Twitter, le chef de groupe Ecolo-Groen, Gilles Vanden Burre, et le député écologiste Samuel Cogolati ont eux aussi mentionné cet élément nouveau.

Des conséquences terribles

« Les décisions de la ministre Lhabib engendrent en effet des conséquences terribles. Cette situation politique n’est plus tenable et la ministre doit prendre ses responsabilités », a affirmé M. Gilles Vanden Burre, également sur Twitter. Et de s’interroger: « combien de temps le MR va-t-il encore fermer les yeux? Les visas octroyés mettent des vies en danger ».

« Gravissime. Voilà où mène la visite du maire de Téhéran à Bruxelles: à l’arrestation d’une mère de manifestants belges en Iran. Combien de temps le MR va-t-il encore fermer les yeux? Les visas octroyés mettent des vies en danger », a pour sa part twetté M. Cogolati.

Les décisions de la Ministre Lhabib engendrent en effet des conséquences terribles.



— Gilles Vanden Burre (@GillesVdBurre) June 29, 2023

A N-VA, Theo Francken appelle à la démission de la ministre. « La position d’Hadja Lahbib est intenable. Mais Alexander De Croo doit également démissionner », déclare-t-il à La Libre.

La Chambre doit se prononcer dans l’après-midi en séance plénière sur les motions déposées en conclusion des interpellations à la ministre sur ce sujet qui a plongé la Vivaldi dans la crise. La N-VA et le Vlaams Belang ont déposé des motions demandant la démission de la ministre, le MR et l’Open Vld ont introduit une motion dite pure et simple, mise au vote en premier lieu, par laquelle le parlement considère que l’incident est clos. Cette motion pure et simple, si elle approuvée, rendrait les motions de l’opposition caduques.

Tant le PS que le groupe Ecolo-Groen avaient indiqué que leurs députés approuveraient la motion pure et simple.

Les écologistes ont pour leur part demandé une réunion jeudi midi des chefs de groupe de la majorité heptapartite pour avoir des éclaircissements sur la position du MR et de l’Open Vld après la révélation de ces éléments neufs, a-t-on appris auprès des deux partis verts.