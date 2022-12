Fuite de messages WhatsApp: le Premier ministre Alexander De Croo n’a pas dit la vérité au Parlement

Les communications WhatsApp sur lesquelles Knack a pu mettre la main démontrent que le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a effectivement approuvé le budget tel qu’il avait été initialement présenté par la secrétaire d’État au budget Eva De Bleeker (Open VLD). Ces dernières semaines, le Premier ministre n’a cessé de le nier. La semaine dernière, il a même nié l’existence de ces messages WhatsApp.

Le mercredi 9 novembre à 17h23, le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a envoyé deux messages WhatsApp au responsable du budget du cabinet de la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open VLD) concernant les textes du budget 2023. Les messages indiquent : « c’est bon pour nous » et « merci pour les adaptations ! ».

Les échanges Whatsapp démontrent que le cabinet du Premier ministre avait approuvé le budget présenté par Eva De Bleeker et qu’Alexander De Croo a donc menti au Parlement.

Le cabinet De Croo donne ainsi son accord sur le budget tel que présenté le 10 novembre. Néanmoins, ce sera la raison de la démission de la secrétaire d’État Eva De Bleeker, car le Premier ministre Alexandre De Croo n’est pas d’accord avec ce qui figure dans le texte et les tableaux approuvés par tous.

Les deux messages WhatsApp font partie de toute une série de messages concernant le budget entre le cabinet d’Eva De Bleeker et celui du Premier ministre, auxquels Knack a eu accès.

Kris Van Cauter, ancien conseiller du cabinet De Bleeker, confirme à Knack, après avoir vu les WhatsApp, que toute la série de messages est complète et authentique. Et que c’est à ces messages qu’il faisait référence lorsqu’il a révélé via LinkedIn que « le cabinet (du Premier ministre) a explicitement donné son accord via WhatsApp à la version contenant la réduction de charge de 1,3 milliard et que cela signifie que le Premier ministre a approuvé la première version remise au parlement.

Le Premier ministre a toujours nié que son cabinet avait approuvé ce budget. Il semblerait donc qu’Alexander De Croo ait menti. De plus, la semaine dernière, devant la commission parlementaire des affaires intérieures, il a même nié l’existence des messages WhatsApp.