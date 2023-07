Le comité restreint du gouvernement fédéral (« kern ») ne s’est pas encore réuni en plénière samedi pour boucler une réforme fiscale. Les discussions se poursuivent en bilatérales.

Les travaux avaient repris à 10h00 du matin. Au départ, les pourparlers bilatéraux devaient avoir lieu le matin, avant des négociations entre les sept partis de la coalition Vivaldi l’après-midi. Mais cette discussion plénière n’a pas encore commencé.

Le plan originel du ministre des Finances, le vice-Premier ministre CD&V Vincent Van Peteghem, a déjà été fortement restreint, puisque d’une réforme portant sur une réduction de charges de 6 milliards d’euros, il ne resterait sur la table qu’un plan à 2 milliards.

Un accord entre les sept partenaires de la Vivaldi sur ce sujet très sensible n’est jamais allé de soi. Le MR est pointé du doigt par certains, dès lors que les libéraux francophones, en insistant sur la soutenabilité budgétaire, martelaient aussi la nécessité de miser davantage sur des réformes du marché du travail et sur des économies dans le secteur public. Au cours de l’après-midi, une certaine confusion s’est installée quant à savoir si le MR avait quitté la négociation. Cette information a été démentie par la suite. Le PS quant à lui cale sur le premier point et s’oppose à une hausse de la TVA sur certains produits.

Lire aussi | Pourquoi la réforme fiscale profitera « surtout aux fonctionnaires

L’optimisme n’était donc pas de mise ces dernières semaines, confirmait-on en marge des négociations. Une source rappelait toutefois que l’accord du week-end dernier sur les pensions était tombé contre toute attente. En outre, le président du MR Georges-Louis Bouchez a jugé cette semaine que la véritable échéance était plutôt la fin de l’année. Les travaux du week-end sont appelés à se prolonger dimanche.