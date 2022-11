Démission d’Eva de Bleeker: Alexia Bertrand devient secrétaire d’Etat au Budget et rejoint l’Open VLD

La députée bruxelloise Alexia Bertrand (MR) a prêté serment vendredi après-midi devant le Roi en tant que secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs en présence du Premier ministre, Alexander De Croo, selon un communiqué du Palais.

Lors d’une conférence de presse qu’elle a tenu ce vendredi à son cabinet à 16h30, Eva de Bleeker a indiqué qu’elle aurait « aimé terminer le travail, mais c’était devenu impossible« .

« Les deux dernières années, j’ai relevé le défi avec beaucoup de passion, chaque jour (…) J’aurais aimé terminé le travail commencé, mais je dois conclure à cet instant qu’il est devenu impossible pour moi de continuer », at-elle brièvement indiqué la désormais ex-secrétaire d’Etat au Budget. « J’ai donc décidé de rendre ma démission à mon président de parti », confirme-t-elle.

pic.twitter.com/6V12Hxd1Ff — Eva De Bleeker (@EvaDeBleeker) November 18, 2022

La rumeur de sa démission avait enflé dans l’après-midi, rapidement confirmée avant-même sa prise de parole par un communiqué du Palais, indiquant que la députée bruxelloise Alexia Bertrand prêtait serment comme nouvelle secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs. « J’aimerais souhaiter beaucoup de succès à mon successeur », a indiqué Eva De Bleeker lors de sa prise de parole qui n’a duré qu’une poignée de minutes.

✌️ Prestation de serment de Mme @AlexiaBertrand_ en tant que secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/XjcnumqxQr — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) November 18, 2022

La secrétaire d’Etat avait été sous le feu des critiques cette semaine pour des « erreurs » dans les documents budgétaires qu’elle avait transmis à la Chambre.

Eva De Bleeker, une technicienne éphémère secrétaire d’État au Budget Peu connue du grand public quand elle a été désignée en octobre 2020 secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open Vld) aura dû se retirer du gouvernement Vivaldi avant la fin de la législature, emportée par des problèmes de chiffres constatés dans le projet de budget 2023. Eva De Bleeker est née le 2 août 1974 à Saint-Nicolas (Flandre orientale). Elle a obtenu un diplôme d’ingénieur commercial à la Solvay Management School de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), avant d’obtenir un master en International Political Economy à l’université anglaise de Warwick. Revenue en Belgique en 2003, elle devient assistante en économie à la VUB. Elle a ensuite rejoint la Fédération professionnelle de l’Industrie alimentaire (Fevia), où elle est chargée de mission. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a travaillé de 2009 à 2020 au sein de plusieurs Directions générales (DG) de la Commission européenne. Son engagement politique remonte aux années 1990, au sein du PVV (devenu VLD, puis Open Vld). En 2006, elle se présente pour la première fois aux élections communales dans sa commune de Hoeilaart (Brabant flamand). Élue, puis réélue en 2012, elle est de 2013 à 2020 échevine à Hoeilaart. Elle a aussi figuré en 2014 et 2019 sur la liste Open Vld aux élections européennes, dont la seconde fois comme première suppléante. En octobre 2020, Eva De Bleeker est nommée secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs dans le gouvernement heptapartite dirigé par Alexander De Croo (Open Vld). Elle avait fait l’objet de critiques en décembre 2020 pour avoir brièvement publié sur Twitter un tableau confidentiel détaillant les prix des différents vaccins contre le Covid-19 précommandés par la Belgique. Elle avait par la suite assuré que cette publication n’avait eu aucune conséquence fâcheuse pour la Belgique, tout en affirmant avoir été « trop transparente ». Une « erreur matérielle », selon l’expression du Premier ministre, dans le projet de budget 2023 à propos de la TVA à 6% sur l’énergie – portant sur 1,7 milliard d’euros -, a entraîné vendredi sa démission comme membre du gouvernement fédéral. (Belga)

Alexia Bertrand: du MR à l’Open VLD

Surprise: la nouvelle secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand, a rejoint les rangs de l’Open Vld. Elle faisait jusqu’à présent partie du MR et occupait la fonction de cheffe de groupe au parlement bruxellois. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a réagi à l’information et la complète en assurant qu’Alexia Bertrand aura les deux cartes de parti. Cette affirmation a été tempérée par Alexia Bertrand lors d’une conférence de presse: « Il y a des personnes qui ont les deux cartes, je n’exclus pas de la (carte du MR) garder », a souligné Mme Bertrand.

La désignation d’@AlexiaBertrand_ prouve que nous sommes des libéraux avant tout. Alexia aura les cartes @openvld et @MR_officiel car les deux formations politiques partagent le même idéal de liberté et de progrès. Pensée amicale @EvaDeBleeker qui n’a pas démérité. #liberal — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) November 18, 2022

« Vous pouvez me considérer aujourd’hui comme membre de l’Open VLD. Je fais partie de la grande famille libérale, mes premières lignes sont avec le président de ce parti et avec le Premier ministre », a expliqué celle qui était encore il y a quelques heures cheffe de groupe MR au parlement bruxellois.

La nouvelle secrétaire d’Etat a dit prendre ce poste très sensible en ces temps de crise « avec modestie et le sens des responsabilités ». A l’entendre, les événements se sont déroulés très rapidement et ne procèdent pas d’un projet qui aurait mûri depuis plusieurs semaines. « J’ai reçu la demande (d’Egbert Lachaert) aujourd’hui. Et lorsque l’on reçoit une telle demande, on n’a pas des heures pour réfléchir« , a-t-elle expliqué. Durant la journée, Alexia Bertrand dit avoir essayé de joindre M. Bouchez pour l’avertir de sa décision mais « on n’a pas réussi à se parler« , a-t-elle précisé.

De son côté, le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, a insisté sur les qualités de sa nouvelle recrue qui en font à ses yeux la candidate idéale pour le Budget, par sa connaissance de la matière mais aussi par son parfait bilinguisme et sa connaissance du monde francophone. « Il faut placer la meilleure femme à la meilleure place« , a-t-il ajouté en qualifiant le travail budgétaire dans les mois qui viennent de « défi gigantesque ».

La nouvelle secrétaire d’Etat est toujours administratrice du holding Ackermans & Van Haaren, présidé par son père, Luc Bertrand. Elle en démissionnera dans les meilleurs délais, a-t-elle assuré.