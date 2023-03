La Flandre possède désormais son registre des subsides publics régionaux consultable en ligne. Il livre pour la première fois la liste des bénéficiaires, petits et grands, des quelque 17 milliards qui ont été versés en 2022. L’exercice de transparence n’a pas tardé à alimenter les discussions. Le gros milliard de soutien financier régional reçu par Anvers, la ville du maïeur Bart De Wever (N-VA), n’a pas échappé au président du CD&V, Sammy Mahdi, qui s’interroge sur l’importance de cette aide par contraste avec la modestie des enveloppes dont bénéficient les communes rurales chères aux chrétiens-démocrates flamands.

Savoir, enfin. Ce registre aux subsides, il ne l’a pas volé, le hardwerkende flamand. Libre à lui de découvrir où atterrit l’argent gagné à la sueur de son front, celui qui lui est prélevé pour le bien de la collectivité. D’un clic de souris, l’inventaire en ligne des mille et une marques de soutien financier prodiguées par le pouvoir régional s’offre pour la première fois aux regards les plus indiscrets. 17,751 milliards distribués en 2022 à 29 052 bénéficiaires, entreprises, secteurs publics et associations de fait en tous genres, il y a de quoi se régaler.

Pareille cartographie vaut assurément le détour, surtout pour les journalistes qui se font un devoir de piocher dans les chiffres et de jongler avec les montants petits et grands, en quête de tendances lourdes à dégager, de lièvres à lever, de motifs à s’interroger.

Où se nichent-ils avant tout, les heureux subsidiés? Pas là où on aime le (faire) croire, dans la grande mouvance de la culture volontiers taxée de pompe à fric public, alors qu’elle ne capte que 1,6% du total des subsides régionaux. Il y a nettement plus glouton, et pour de bonnes raisons: le secteur des maisons de repos pour personnes âgées (1,796 milliard) ou les organismes dispensateurs de soins (1,784 milliard). Mais la plus haute marche du podium est occupée par le financement local (3,943 milliards) via le Fonds des communes. Et la catégorie a ses gros gâtés: les grands centres urbains, qui sont aussi ceux qui ont de gros besoins. Elle a son champion, Anvers et son gros milliard de soutien régional.

Se pourrait-il donc que la plus grande ville de Flandre, avec pour maïeur Bart De Wever (N-VA), bénéficie d’un traitement de faveur exagéré? Sammy Mahdi ne l’a pas dit mais l’a un peu suggéré, quand le président d’un CD&V toujours solidement ancré dans les campagnes, plaide pour ses chapelles rurales par voie de presse: «Les gens hors des grandes villes se sentent délaissés et le registre des subsides leur donne raison. Anvers reçoit du Fonds des communes 1 472 euros par habitant, Malines 545 euros. Un Malinois vaudrait-il donc moins?». Ce relevé des compteurs tout en sous-entendus ne pouvait rester sans riposte et l’échevin anversois des Finances, Koen Kennis (N-VA), s’y est collé: «Si d’autres communes veulent plus d’argent, qu’elles prennent aussi en charge la misère. C’est Anvers qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens.»

C’est tout le charme de la transparence que de laisser un goût de trop peu et de ne pas faire que des heureux. Ainsi le monde flamand des mutualités, toutes tendances confondues, n’est-il pas spécialement ravi de se voir attribuer une notable partie des subsides, au risque de dégager abusivement l’impression d’en retirer un enrichissement «alors que cet argent est investi pour rendre payables les besoins sociaux», s’est-il justifié. C’est tout le sel d’une brutale exposition à la lumière que de relancer les spéculations. A quoi bon subsidier dix entreprises du Bel20 (Colruyt, AB Inbev…) ou encore Engie et ArcelorMittal qui, a priori, n’en ont pas trop besoin? Matthias Diependaele (N-VA), ministre des Finances, se félicite, lui, d’avoir ouvert ce registre. Et la boîte de Pandore qui contiendrait bien des maux de la Flandre?