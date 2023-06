Hadja Lahbib et Alexander De Croo croulent sous les critiques à la Chambre: « Vous n’humiliez pas l’Iran, mais vous humiliez la Belgique » (en direct)

Hadja Lahbib et Alexander De Croo s’expriment en commission des Relations extérieures de la Chambre afin de répondre aux questions sur l’octroi de visas à une délégation iranienne. Les critiques fusent.

Les efforts en vue de libérer Olivier Vandecasteele et les autres prisonniers européens en Iran: tel était le contexte dans lequel le dossier des visas accordés à une délégation iranienne doit être compris selon les explications fournies mercredi en commission de la Chambre par le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

Les justifications de Lahbib

Jusqu’à présent, de source gouvernementale, on se refusait à faire un lien entre les deux dossiers. Jeudi passé, Hadja Lahbib, en séance plénière de la Chambre n’en a soufflé mot, elle avait même eu des mots très durs sur la présence de cette délégation dans la capitale. Mercredi, la libération des otages était au coeur des explications des deux ministres. Ils déplorent toujours l’invitation lancée par le secrétaire d’Etat bruxellois Pascal Smet au maire de Téhéran, contraire à un avis des Affaires étrangères. Mais refuser le visa aurait été vécu comme une « humiliation » par l’Iran alors que la Belgique entend maintenir les canaux de communication qu’elle a ouverts durant les « longues, difficiles et pénibles » négociations pour obtenir la libération du prisonnier belge le 26 mai et de trois autres prisonniers européens le 2 juin.

« Nous restons mobilisés par Djalali et les autres. Cela implique de ne pas rompre les canaux de communication », a souligné Mme Lahbib. Le maire de Téhéran et les membres de sa délégation ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité, a-t-elle répété. Ni lui, lui ceux qui l’accompagnaient et qui ont sollicité un visa à l’ambassade belge à Téhéran ne faisaient l’objet d’une interdiction de voyage ou figuraient sur une liste de sanctions internationales.

L’accès au territoire revient entièrement au fédéral (…) Quand on demande un avis aux Affaires étrangères, il est attendu qu’on s’y tienne », s’est expliquée Hadja Lahbib. Les invitations aux villes iraniennes n’étaient pas souhaitables, mais on nous a mis devant le fait accompli. A partir du moment où une invitation est émise, le refus de visa aurait été vécu comme humiliation. Car nous continuons à œuvrer pour la libération de détenus », s’est-elle justifiée.

« Trop de zones d’ombre » et un « grand écart », pour Ecolo

« Je ne comprends pas pourquoi la vérité d’aujourd’hui n’est plus la même que celle de jeudi dernier », critique Samuel Cogolati (Ecolo). Chaque jour, de nouveaux éléments remettent en question votre version défendue en plénière. Vous ne pourriez pas être plus floue qu’aujourd’hui. En quoi le refus d’un visa serait-il plus humiliant que le refus d’une invitation ? D’un côté, vous avez des mots très violents à l’égard de l’Iran, mais d’un autre, vous évoquez une explication diplomatique envers ce pays », pointe-t-il.

« Le premier mininistre a dit la vérité, mais vous n’avez pas dit la vérité en plénière jeudi, prolonge Samuel Cogolati. C’est ce grand écart qui pose problème. Il y a trop de zones d’ombre. »

« Vous n’humiliez pas l’Iran, mais vous humiliez la Belgique », lance la N-VA

« Vous n’humiliez pas l’Iran, mais vous humiliez la Belgique », a lancé Peter de Roover (N-VA), dans l’opposition, qualifiant le maire de Téhéran de « boucher ».

Le Premier ministre Alexander De Croo est présent aux côtés de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, mercredi après-midi en commission des Relations extérieures de la Chambre afin de répondre aux questions sur l’octroi de visas à une délégation iranienne.

Il est apparu que le cabinet du chef du gouvernement fédéral avait été consulté le 7 juin sur l’octroi de ces visas et ne s’y était pas opposé dès lors que la Région bruxelloise avait déjà adressé des invitations à des autorités iraniennes en vue du « Brussels Urban Summit » qui s’est tenu du 12 au 15 juin.

Le PS très critique: « Avec ces visas, vous avez fait de la Belgique le terrain de jeu pour les tortionnaires et les assassins »

« Vous avez d’abbord dit que la situation des otages n’est pas pas en jeu. Aujourd’hui, vous expliquez le contraire. Ce changement de narratif n’est pas acceptable et relève de l’omission, et même de la dissimulation. Pourquoi ne pas avoir expliqué jeudi que des contacts ont été pris avec le Premier ministre ? », s’interroge Malik Ben Achour (PS).

« En quoi refuser ces visas serait moins humiliant pour l’iran, que de refuser les invitations elles-mêmes ? Cette explication ne tient pas la route et est parfaitement contradictoire. Vous dites d’abord que c’est pas vous mais Bruxelles, vous dites également que ce n’est pas un enjeu diplomatique, puis finalement un peu quand même. Vous n’avez pas donc pas tout dit au parlement, c’est incontestable, et vous avez même dit tout autre chose qu’aujourd’hui », souligne le député du Parti socialiste.

« Mais le pire, poursuit le Malik Ben Achour, c’est qu’en délivrant ces visas dans l’urgence, vous avez donné carte blanche à des barbouzes, à des agents du régime iranien pour faire leur sale boulot en open bar dans notre pays. Avec ces visas, vous avez fait de la Belgique le terrain de jeu pour les tortionnaires et les assassins, vous avez permis à des agents iraniens de faire un travail de récolte et d’information. C’est grave et problématique. »

« Il y a une conclusion qui s’impose: des gens ici et en Iran sont aujourd’hui plus en danger depuis le 8 juin (quand les visas ont été délivré, ndlr) »

Selon plusieurs témoignages et des images diffusées mardi par la RTBF, des membres de la délégation auraient espionné les opposants iraniens qui manifestaient à Bruxelles, dont la députée Darya Safai (N-VA). Des actes d’intimidation auraient aussi été posés.