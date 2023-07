Élections 2024: quelle est la différence entre un vote blanc et un vote nul ?

Le 9 juin prochain, les Belges se rendront aux urnes pour voter et élire les prochains membres de la Chambre des Représentants (au fédéral), des parlements régionaux et du Parlement européen. Mais attention aux votes blancs et aux votes nuls.

Voter aux élections demande de suivre certaines règles afin de s’assurer un vote valable (qui n’est donc pas un vote blanc, ni un vote nul). Le type de vote diffère selon les zones géographiques : en Flandre, à Bruxelles et dans la communauté germanophone, le vote est électronique, alors qu’en Wallonie, il se fait exclusivement sur papier, exception faite de la communauté germanophone. Quel que soit le support, comment éviter le vote blanc ou nul ?

1. Le vote nul: dans quels cas ?

1.1 Dessiner ou écrire sur le bulletin

Sur papier, il est facile, peut-être tentant, d’écrire ses pensées ou de dessiner sur le bulletin de vote. Mieux vaut éviter : toute inscription sur un bulletin de vote le rend nul. Seules les cases noircies par le crayon rouge sont acceptables et rendent le vote valable.

1.2 Voter pour plusieurs listes en même temps

Un vote étalé sur plusieurs listes est considéré comme nul. Lors des élections, il n’est possible de voter que pour une seule et même liste, et donc pour les candidats de cette même liste. « Rien n’empêche, cependant, de voter pour une liste au fédéral, pour une autre liste à la région et pour une troisième liste au niveau européen », précise Pierre Vercauteren, politologue et professeur de sciences politiques à l’UCLouvain.

Si le vote se fait au sein d’une même liste mais qu’il est question de vote de liste (voter pour la tête de liste) et de votes nominatifs (voter pour un ou plusieurs candidats au sein d’une même liste) en même temps, seuls les votes nominatifs seront pris en compte, et le vote de liste sera nul. « Par contre, le vote sera considéré comme un bulletin en faveur de la liste choisie. Cela compte dans le nombre de sièges à pourvoir par liste », nuance le politologue.

2. Le vote blanc: dans quel cas ?

Si l’électeur ne vote ni pour une liste, ni pour un ou plusieurs candidats et que le bulletin reste vierge, il s’agit alors d’un vote blanc.

3. Les votes blancs et nuls sont-ils pris en consdération ?

Qu’ils soient blancs ou nuls, volontairement ou involontairement, les votes de ce genre sont considérés comme de l’abstention, précise Benjamin Biard, chercheur au Centre de recherche et d’information socio-politique (CRISP). « Le niveau d’abstention en Belgique, compartivement à d’autres pays européens, reste tout à fait correct. Mais il s’amplifie d’années en années. En 2019, le taux de non-participation électorale (qui comprend l’abstention et l’absentéisme, le fait de ne pas se rendre aux urnes, ndlr) était à 17%. »

Tous les votes, blancs et nuls compris, sont comptabilisés. Seulement, les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans la répartition des sièges à la Chambre et les partis ne peuvent pas les réclamer ni en bénéficier.