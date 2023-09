Tesla Model 3, un facelift pour booster sa carrière

Le facelift de la Tesla Model 3 devrait être livrable en Europe et en Asie dès le mois d’octobre prochain. De quoi relancer la berline face au succès écrasant de la Model Y.

Après six ans et plus de deux millions d’exemplaires, le facelift de la berline électrique de milieu de gamme est présenté en avant-première à Munich lors de l’IAA Mobility (du 4 au 10 septembre 2023). Ce facelift comprend une nouvelle partie avant avec des phares plus petits et des feux en forme d’arc à l’arrière. La longueur augmente légèrement pour atteindre 4,72 mètres. L’aérodynamique, et ce compris les nouvelles jantes, devrait gagner en efficacité et insonorisation. Des pneus plus silencieux et un réglage revu de la suspension contribueront également à un meilleur confort.

Pour l’habitacle, Tesla aurait choisi des matériaux de meilleure qualité. L’écran tactile central a maintenant des bords plus étroits pour une plus grande surface d’écran utilisable. L’écran est plus lumineux, plus contrasté et plus réactif. Un nouveau système audio avec 17 haut-parleurs, deux caissons de basses et deux amplificateurs est à bord, ainsi que des sièges ventilés et un éclairage d’ambiance réglable. Les passagers arrière disposent désormais d’un écran tactile qui permet de consommer des médias ou de commander la climatisation.



678 kilomètres

Les variantes Standard Range avec roues arrière motrices et Long Range avec quatre roues motrices sont annoncées pour le facelift. La version Performance devrait être lancée plus tard… Tesla annonce désormais une autonomie maximale – dans le meilleur des cas – de 678 kilomètres. Il ‘agit alors de la variante Grande autonomie forte de deux moteurs développant de concert 498 ch. La Model 3 de base se contente de 283 ch et 544 km (jantes de 18 ») d’autonomie.