Suzuki dévoile sa nouvelle Swift à Tokyo

Suzuki exposera plusieurs nouveautés au salon de Tokyo (du 26 octobre au 5 novembre), dont un prototype de la nouvelle Swift et des SUV électriques plutôt séduisants. Présentations.

eVX, le premier SUV électrique

Le premier véhicule électrique stratégique mondial de Suzuki – présenté pour la première fois en janvier 2023 en Inde – a évolué extérieurement et son habitacle commence à se dévoiler. La marque insiste sur un point : il s’agira d’un SUV 4×4 aux excellentes prédispositions tout-terrain, une tradition chez Suzuki. D’un longueur de 4,30 m et d’une hauteur de 1,80 m, il s’invite tout à fait dans le cœur du marché « particuliers » en Europe. On dispose encore de très peu de détails, mais la marque promet une autonomie de 500 km avec une seule charge.

eWX : un Jimny 5 portes électrique?

Plus petit que l’eVX (3,40 m de long, 1,475 m en largeur et 1,620 m de haut), ce sympathique SUV compact aux formes carrées n’est pas sans évoquer la famille Jimny. La dernière version du Jimny (thermique) a rencontré un très franc succès en Europe et pourrait donc donner des idées à la marque de revenir, mais cette fois en version 100% électrique. Sa compacité et ses contours faciles à cerner en feraient un engin très à l’aise pour circuler en ville. Une batterie de faible capacité lui autoriserait une autonomie de 230 km. Croisons les doigts !

Concept Swift : la plus vendue

Enfin, signalons la présentation du Concept Swift (photo en ouverture d’article), qui annonce évidemment la venue de la nouvelle génération de la citadine de Suzuki, l’un des bestsellers de la gamme en Belgique depuis des années. Fidèle à la philosophie « Drive&Feel », la nouvelle Swift misera plus que jamais sur sa bouille charmeuse et le plaisir de la conduire. S’il est encore et toujours question de moteurs thermiques (sans doute associé à une technologie mild-hybrid), rien n’exclut une version 100% électrique. La future version de série ne devrait quasiment pas changer de la photo présentée pour illustrer cet article.