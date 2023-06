Fiabilité automobile : nouvelle hégémonie japonaise

Les journalistes automobiles du magazine britannique What Car ? ont collecté l’expérience de plus de 25.000 automobilistes dans le cadre de leur enquête annuelle sur la fiabilité. Comme de coutume, les japonaises sont intouchables.

Pour ce rapport annuel sur la fiabilité (Reliability Survey 2023), What Car ? a sondé 25.000 automobilistes propriétaires d’une voiture âgée entre 6 et 20 ans. Ils ont dû rendre compte de leurs éventuels problèmes encourus ces deux dernières années. Sur les 30 marques recensées dans l’enquête, Suzuki pointe en première place, avec un score de 94,7 %. La deuxième place est revenue à Lexus avec 92,7 %, suivie de Toyota (91,7 %). Honda arrive juste après, avec 90 %. Par modèle, c’est la Honda Jazz (précédente génération) qui l’emporte haut la mains, avec un score de 100% ! Elle est suivie par la Toyota Yaris et, en troisième position la Suzuki Swift.

Moins bons…

Evidemment, qui dits meilleurs, sous-entend des résultats moins satisfaisants. La lanterne rouge de l’enquête revient à Citroën, obtenant seulement 60,3 %. Land Rover ne fait pas beaucoup mieux avec 61,3 %. C’est ensuite la marque Tesla qui remonte, avec 69,2 %. Les résultats de l’étude sont disponibles dans le détail sur le site de What Car ?