Le prototype eVX annonce-t-il le premier Suzuki Vitara électrique en Europe ?

C’est à l’Auto Expo 2023, qui s’est tenu en Inde en ce mois de janvier, que le concept car eVX de Suzuki a été présenté en première mondiale. Un modèle électrique qui devrait être vendu dans le monde entier à partir de 2025.

Suzuki propose déjà au niveau mondial des modèles SUV, tels que Vitara et S-CROSS. L’eVX est un prototype qui annonce l’avenir électrique de la marque. Les clients et amoureux de la marque japonaise sont heureux de constater que l’ADN 4×4 semble préservé. Le design extérieur (4,30 m de long, 1,60 de haut) est conçu pour être immédiatement reconnaissable comme un SUV Suzuki. Cela dit, ce prototype annonce aussi les nouveaux codes stylistiques que l’on retrouvera, de toute façon, sur tous les prochains modèles de la marque. On pense aux nouveaux phares à diodes et à sa face avant nettement plus carrée. Chez nous, cet eVX pourrait simplement annoncer la prochaine nouvelle génération du Vitara.

Le constructeur souhaite que l’héritage 4×4 de la marque perdure dans la nouvelle ère électrique, en offrant aux consommateurs une véritable expérience de conduite d’un SUV Suzuki. Grâce à une batterie d’une capacité de 60 kWh, l’engin pourrait rouler plus de 500 km avec une seule charge. Une motorisation électrique se prête tout à fait à un usage offroad, en raison de sa puissance parfaitement dosable. Mais aussi en raison de l’absence de bruit, de sorte à mieux profiter de ses sorties dans les zones boisées qui permettent ce loisir, mais aussi et surtout ne pas perturber la faune.