Porsche 911 S/T, la préférée des puristes… très riches

Pour marquer les 60 ans de son modèle mythique, la 911, Porsche lance la version S/T. Un modèle radical et puissant, une sorte de modèle extrême, la GT3 RS, mais sous une présentation plus chic

L’appellation S/T fait référence à la première 911 S de 1969, déclinée par Porsche en version compétition (et baptisée ST en interne). Cette 911 S/T reprend le flat-six de 4 litres atmosphérique de 525 ch ssocié à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (pour une conduite plus engagée). L’embrayage est inspiré des éléments que l’on retrouve en compétition. Plus brutal, mais plus sensationnel, surtout.

Pour le reste la voiture est allégée grâce à l’usage de plastique renforcé de fibres de carbone pour le capot, le toit, les ailes et les portières, mais aussi les sièges baquets. Les vitres sont plus fines et la batterie plus petite. Les jantes sont en magnésium et les disques de frein en céramique. Après ce régime, la 911 S/T accuse 1.380 kg sur la balance, devenant la 911 la plus légère de la gamme.

Porsche a aussi repensé à recalibrer tout ce qui concerne les trains roulants dans le but d’optimiser l’efficacité sportive. Le constructeur de bolides annonce une vitesse maxi de 300 km/h et un 0 à 100 km/g en 3,7 s. Belle, attirante et sans doute terriblement efficace, la 911 S/T est aussi facturée très, très cher. En Belgique, comptez 327.743 euros TVAC. Mais à l’heure d’écrire ces lignes, le faible quota prévu est sans doute déjà écoulé… Une nouvelle série spéciale très rentable pour la marque.