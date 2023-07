Norme Euro 7: les voitures vont augmenter de 2.000 €… au moins

Selon une nouvelle étude, la norme Euro 7 sur les émissions polluantes entraînerait des augmentations de coûts directs 4 à 10 fois supérieures à celles citées par la Commission européenne.

Actuellement, toute voiture vendue sur le sol européen répond aux normes Euro 6/VI, les plus strictes au monde concernant les rejets nocifs (NOX et particules fines). Certes, il s’agit toujours de faire mieux, mais le passage à la norme Euro 7 augmenterait impacterait fortement les coûts de fabrication des voitures, des camionnettes, des camions et des autobus. Ce sont en tout cas les conclusions d’une étude menée par Frontier Economics. Celle-ci estime le coût supplémentaire par véhicule – et donc réclamé au client – à environ 2.000 euros pour les voitures et les camionnettes à moteur à combustion interne, et à près de 12.000 euros pour les camions et les autobus diesel. Des chiffres 4 à 10 fois plus élevés que les trop prudentes estimations de la Commission dans son évaluation de l’impact Euro 7 (180-450 euros pour les voitures et les camionnettes, et 2.800 euros pour les camions et les autobus).

Sigrid de Vries, directrice générale de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). « La proposition Euro 7 n’est tout simplement pas le bon moyen d’encore réduire les émissions nocives, car elle aurait un impact environnemental extrêmement faible pour un coût extrêmement élevé ».

Consommation en hausse

Et encore… Ces estimations ne comprennent que les coûts directs de fabrication, principalement pour l’équipement et les investissements. Les augmentations de prix seraient donc probablement plus élevées que les chiffres cités dans l’étude.

Car outre les coûts directs, la proposition Euro 7 entraînera des coûts indirects, tels que l’augmentation de la consommation de carburant. Sur la durée de vie d’un véhicule, cela pourrait entraîner une augmentation du budget carburant de 3,5 %, soit 20.000 euros supplémentaires pour les camions-remorques et 650 euros pour les voitures et les camionnettes. Ces coûts indirects augmenteraient également le coût total de possession d’un véhicule, ce qui exercerait une pression financière supplémentaire sur les consommateurs et les entreprises à un moment où l’inflation est élevée et où les prix de l’énergie augmentent. Affaire à suivre…