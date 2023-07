Mercedes-AMG GLC: un 2 litres hybride fort comme un V12

Chez Mercedes-AMG, s’en est fini des V8 gargantuesques, place aux petits 4-cylindres boostés par des batteries ! Les bolides allemands deviennent plus sobre, moins polluants et aussi plus souples. Nouvelle démonstration de la génération des moteurs Mercedes-AMG électrifiés avec le SUV GLC.

GLC 43 4Matic

Tout d’abord le GLC 43 4MATIC reprend le petit quatre cylindres AMG de 2,0 litres équipé d’un turbo électrique, comme dans le cas de la dernière Mercedes-AMG SL 43. Il développe ici 421 ch. Pour maximiser sa sportivité il s’équipe de série de l’essieu arrière directeur, de la transmission intégrale permanente, de la boîte de vitesses AMG Speedshift MCT 9G avec embrayage de démarrage humide et la suspension AMG Ride Control avec système d’amortissement adaptatif. Il s’agit donc ici d’une version qui reste essentiellement thermique et qui sera incontestablement plus léger que son grand frère. Cela dit, le 43 4MATIC accélère de 0 à 100 km/h en 4.8 s et peut atteindre 250 km/h. Il se classe donc dans la catégorie des SUV super-performants.

Le Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC est plus « doux » au quotidien.

GLC 63 S E Performance

Au-dessus du 43 le Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance conserve le 4 cylindres 2,0 litres mais l’associe à un moteur électrique monté sur l’essieu arrière. Ensemble, ces deux sources produisent jusqu’à 680 ch et 1020 Nm, ce qui promet aux amateurs du genre Super-SUV des sensations « exaltantes ». Ce niveau de puissance n’a simplement jamais été atteint par le plus gros des V8 des anciennes génération d’AMG… mais également les V12 (65 AMG) ! Le GLC 63 S passe ainsi de 0 à 100 km/h en 3.5 s et peut pointer à 275 km/h. Cette prouesse technologique constitue toute la singularité de l’engin car de nos jours une telle puissance semble totalement en rupture avec les nouvelles tendances et considérations en matière de mobilité sur 4 roues. En Europe, du moins…

Cela dit, Mercedes-AMG insiste aussi sur le côté beaucoup plus doux et calme de cet engin fou, rendu possible par une utilisation progressive du moteur électrique. En ville cette Mercedes-AMG ne grogne pas grossièrement comme le faisaient les V8 et V12. La batterie du GLC 63 S E Performance offre une capacité de 6,1 kWh. Son chargement s’effectue par récupération ou par le chargeur embarqué de 3,7 kW en courant alternatif, à la maison ou sur une borne de rue. La batterie est conçue pour fournir et « tirer » rapidement de l’énergie, et non pour offrir la plus grande autonomie possible. Néanmoins, l’autonomie électrique de 12 kilomètres seulement permet un rayon d’action pratique, par exemple pour une conduite tranquille et entièrement électrique de la zone résidentielle. Sans réveiller le quartier. Les prix de ces deux engins ne sont pas encore connus…