Les nouvelles Mini électriques promettent plus d’autonomie

On en parle depuis de longs mois, voici enfin dévoilée officiellement les nouvelles Mini Copper 100% électrique et le nouveau SUV Countryman. Avec de plus grosses batteries et des temps de charge réduits, mais aussi plus de puissance. Les versions thermiques seront présentées plus tard.

La Mini Cooper en est donc à sa cinquième génération à trois portes. Elle conserve le design typique des Mini, c’est-à-dire une division optique en trois parties : le corps du véhicule, la surface vitrée et le toit contrasté. Son moteur électrique reste fort de 184 ch (comme la génération précédente) dans le cas de la Mini Cooper E, mais passe à 218 ch dans celui de la Cooper SE. En matière d’autonomie, la marque devait proposer plus : selon le cycle WLTP elle est de 305 km (batterie de 40,7 kWh) pour la Mini Cooper E et 402 kilomètres pour la Mini Cooper SE grâce à une batterie de 54,2 kWh. La batterie du MINI Cooper peut être rechargée par courant alternatif de 11 kW. La recharge rapide en courant continu est possible sur le MINI Cooper E de 75 kW et sur le Cooper SE de 95 kW.

Dans l’habitacle, l’agencement privilégie le minimalisme avec un tableau de bord plutôt fin et surtout le nouvel écran circulaire central OLED de 240mm de diamètre. Le nouvel assistant personnel intelligent Mini peut être activé par un simple appel « Hey Mini ».

Countryman, plus haut et plus long

Plus haut (6 cm) et plus long (+ 13 cm, soit 4,43m en tout), la nouvelle Mini Countryman a considérablement grandi. Des passages de roues plus larges et un design moderne et épuré renforcent son esthétique crossover. Côté moteurs, on retrouve deux inédites versions 100% électriques avec d’une part 204 ch et 250 Nm pour la Mini Countryman E à simple moteur. La Mini Countryman SE All 4 à transmission intégrale (et deux moteurs) atteint 313 ch et 494 Nm. L’autonomie calculée selon le cycle de test WLTP est de 462 kilomètres pour la Mini Countryman E et de 433 kilomètres pour la Mini Countryman SE ALL4. La batterie du MINI Countryman peut être rechargée par courant alternatif de 22 kW. La charge rapide en courant continu (130 kW) est possible sur les deux modèles tout électriques. Encore rien concernant les prix…