Le logiciel Elysia charge votre voiture électrique plus rapidement

La société Wiliams Advanced Engineering, active dans la Formule E et toutes applications de batteries pour divers domaines de la mobilité, a développé un logiciel capable de révéler le potentiel d’une batterie de voiture électrique.

Alors qu’en ces périodes de vacances les propriétaires de voitures électriques se demandent s’ils vont pouvoir arriver à bon port et/ou avoir accès à des stations de recharge prises d’assaut, la société WAE présente un nouveau logiciel , Elysia, capable de réduire considérablement le temps de recharge et donc les files d’attente sur les autoroutes.

Elysia est un programme qui profite de l’expérience de WAE en matière de batteries hautes performances, ainsi que sur la conception et le développement de batteries pour les hypercars électriques et les packs de 1,4 MWh pour les camions miniers de 250 tonnes. Sa suite d’algorithmes peut débloquer en toute sécurité des performances supplémentaires depuis une batterie de véhicule électrique existante, et notamment une charge plus rapide. Elysia estime qu’un véhicule électrique lambda pourrait charger rapidement 25 % plus rapidement s’il était équipé en usine de son logiciel intelligent, réduisant le temps passé sur un chargeur d’au moins 10 minutes.

Sans impact pour la batterie

Le responsable commercial d’Elysia, Joe Jones, livre quelques explications : « Pour protéger la durée de vie de la batterie, une voiture électrique quitte actuellement l’usine avec un ensemble prédéterminé de paramètres qui régissent ses performances, notamment la rapidité avec laquelle elle peut être rechargée. Elysia offre une approche beaucoup plus sophistiquée, améliorant les capacités d’une batterie, sans impact sur sa durée de vie. Nos algorithmes de charge intelligents permettent au système de gestion de la batterie (BMS) de comprendre les conditions susceptibles d’endommager la batterie, puis d’utiliser ces informations pour rester plus près du taux de charge maximal plus longtemps, sans « dépasser » ces limites. Si cette approche concernant à la base les batteries hautes performances des Formule E, par exemple, la technologie Elysia s’applique facilement aux puces standard à faible coût. En outre, une meilleure gestionde la batterie augmente sa durée de vie de 30%.

Ceci intéresse les utilisateurs de voitures électriques, mais aussi les exploitants de stations de recharge. En réduisant de 10 minutes le temps passé sur un chargeur rapide pour un véhicule électrique typique, Elysia peut augmenter le nombre de voitures que chaque chargeur, donc la rentabilité du site.