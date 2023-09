La BMW Vision Neue Klasse, une révolution électrique imminente

Avec la nouvelle évolution du concept Vision, BMW confirme les lignes et le style de la future berline 100% électrique de série. D’un gabarit proche de celui d’une Tesla Model 3, cette BMW Neue Klasse profite d’un style vintage très cool.

Nez de requin, interprétation moderne de la calandre à « double haricot« , berline trois volume, effet de design Hofmeister au niveau des vitres arrière, la nouvelle (et quasi définitive, dans les grandes lignes) évolution de la prochaine berline de BMW s’inscrit parfaitement dans le style de la marque. Elle rappelle sous certains angles les anciennes Série 5 (E12-E28) des années 70 & 80.

A bord, très peu de commandes et boutons, BMW mise sur une interaction homme-voiture se fait par le grand écran central. Plus surprenant et sans doute présent sur les véhicules de série, le second écran Panoramic Vision projette des informations à une hauteur adaptée au conducteur sur toute la largeur du pare-brise.

Lire aussi | Bornes électriques: alliance de sept constructeurs en Amérique du Nord

Efficacité énergétique en hausse

Pas encore d’informations précises concernant le moteur, sinon qu’il s’agira d’un nouveau bloc électrique de type BMW eDrive de sixième génération. Des avancées majeures sont annoncées pour les cellules de batterie rondes et d’une densité énergétique supérieure de plus de 20 % à celle des cellules prismatiques précédemment utilisées. La sixième génération améliorera la vitesse de charge de 30 %, en plus d’augmenter leur autonomie de 30 %. La Vision Neue Klasse est très prometteuse sur le plan de la technologie, mais aussi de son style. Elle pourrait séduire très vite toute une frange de clients, même les sceptiques à l’égard de la voiture électriques en général. A suivre.