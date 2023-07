Fastned a atteint les 1500 chargeurs rapides avant le début de l’été

Fastned, la société néerlandaise spécialisée dans la recharge rapide, compte désormais 1500 chargeurs sur son réseau européen. Le chargeur n° 1500 vient d’être été installé sur l’A13 sur l’aire de Bosgouet près de Rouen, au nord-ouest de Paris. Il s’agit d’une des routes les plus fréquentées par les vacanciers qui se rendent en France, ou la traversent.

Le genre d’annonce qui rassure (d’une certaine façon) les « vacanciers électriques », dans la mesure où ils peuvent dorénavant accéder à plus de 270 stations de recharge rapide Fastned disséminées en Europe (qui s’ajoutent à toutes les autres, appartenant à d’autres opérateurs). Presque tous les chargeurs Fastned ont une capacité de charge de 300 kW ou plus. Selon le type de véhicule, cela permet de gagner jusqu’à 300 km d’autonomie en 15 minutes. La première station Fastned de Wallonie a été installée en mai dernier. En Flandre, la société est déjà bien implantée.

Michiel Langezaal, PDG et cofondateur de Fastned, insiste sur un point : «Aujourd’hui, les vacanciers voyage plus facilement en Europe avec une voiture électrique. Sur nos stations, ils peuvent même le faire avec une caravane ou une remorque sans avoir à les détacher du véhicule. Nous choisissons toujours des sites très fréquentés et cela porte ses fruits. Nous continuerons à étendre notre réseau et à construire de nombreuses nouvelles stations dotées des chargeurs rapides sur les axes les plus fréquentés d’Europe. »

Depuis l’été dernier, Fastned a ouvert plus de 60 stations en Europe. Au total, plus de 560 chargeurs ont été ajoutés aux stations nouvelles et existantes. Certes, comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, certains axes restent mieux équipés que d’autres. Les vacanciers passant par Lyon pour se rendre à la Côte d’Azur trouveront plus de stations Fastned qu’un vacancier en route pour le bassin d’Arcachon, par exemple. Mais la firme n’a qu’une seule logique: toujours plus de bornes dans les années à venir.