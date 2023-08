Eriba Touring 2023 : toutes les caravanes ne sont pas blanches

Le monde de la caravane a aussi ses icônes. Les américaines Airstream, bien sûr, mais en Europe les modèles Touring d’Eriba ont une « fan base » très importante et fidèle. Leur style, et surtout leurs couleurs, innovent en 2023.

Le nom Eriba provient de la contraction du nom d’Erich Bachem, qui a développé et construit des caravanes en 1957 en collaboration avec Erwin Hymer. Les modèles Touring ont surtout gagné en popularité dans les années soixante et septante, lorsque l’Allemagne a découvert le caravaning populaire. Leur construction particulière est un cadre tubulaire en treillis au lieu de la construction en sandwich habituelle, ce qui permet une forme inhabituelle avec des jonctions de toit arrondies, même sur les côtés.

La marque appartenant à Hymer propose depuis 65 ans ces caravanes aux formes immédiatement reconnaissables : elles sont basses, mais avec le toit relevable. Elles sont aussi légères, aérodynamiques et ne mettent donc que modérément à l’épreuve le véhicule tracteur.

Ces formes et surtout la faible largeur de seulement deux mètres entretiennent la tradition de la marque. Modèle phare, la Touring la plus légère ne pèse que 900 kg, ce qui permet même à des petites voitures électriques modernes de les tracter (avec, cela dit, un impact sur l’autonomie). Concernant les tailles, les Eriba Touring mesurent entre 5 et 6,46 mètres. Les prix commencent à ± 23.000 euros.

Couleurs 2023

Pour cet été, Hymer propose donc son Eriba Touring en édition spéciale dans trois couleurs : Nugget Gold, Tango Red et Harbour Blue. La moitié inférieure est peinte dans ces tons. L’apparence est complétée par des pare-chocs en acier inoxydable, des jantes en alliage léger et un pack chrome de série. Le supplément s’élève à (minimum) 3.690 euros. Dans sa version la plus spécieuse, l’Eriba Touring 642 (photo ci-dessous) dispose d’un lit longitudinal de deux mètres de large, tandis que le 630 a un lit transversal de 1,55 mètre de large.