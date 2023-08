Ducati Monster 30° Anniversario, aux couleurs de l’Italie: pure passion et pur collector

Le roadster italien le plus célèbre du monde de la moto fête ses 30 ans en 2023. La marque de Bologne lui réserve une édition anniversaire aux couleurs italiennes. Pure passion et pur collector!

Lorsqu’elle est dévoilée en 1993, d’abord en cylindrée 900, la Ducati Monster (et même Mostro, telle qu’elle fut baptisée, à ses débuts) révolutionne le maché de la moto. Elle invente, en quelque sorte, un nouveau segment, celui des roadsters sportifs – les naked bikes – qui ne cessera de gagner en popularité. Tous les constructeurs suivront cette nouvelle tendance et de plus en plus de motards abandonneront les sportives carénées au profit de ces bécanes savamment dépouillée et sensationnelles. Depuis, la Ducati s’est déclinée en de multiples versions et cylindrées et 4 générations. Plus de 350.000 exemplaires ont été vendu dans le monde. Elle reste l’un des roadsters les plus emblématiques de la production moto.

Tricolore

En 2023, Ducati célèbre donc les 30 ans de la gamme Monster avec une édition spéciale limitée à 500 exemplaires. Elle s’affiche dans une peinture tricolore, aux couleurs du drapeau italien, et repose sur des jantes dorées exclusives qui réduisent également l’effet gyroscopique (plus légères). La moto est aussi équipée d’origine d’une fourche Öhlins NIX30. Parmi les autres caractéristiques figurent une selle ornée d’un logo 30 ans brodé et une animation spéciale sur l’écran de bord digital, ainsi que des ailettes en carbone. Chaque véhicule reçoit une plaque sur le té de fourche supérieur avec le nom du modèle et le numéro d’exemplaire et est livré avec un certificat d’authenticité et une bâche spéciale.

Grâce à divers composants plus légers, la version 30° Anniversario pèse quatre kilos de moins que le modèle standard, malgré les éléments supplémentaires tels qu’un amortisseur de direction et un habillage du cockpit. Le nouveau système de freinage permet à lui seul d’économiser près d’un kilo, tandis que les jantes font encore perdre environ 1,9 kilo. Des détails, certes, mais qui ont leur importance aux yeux des passionnés. Ce modèle sera commercialisé en janvier prochain et coûtera ± 19.000 euros.