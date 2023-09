Citroën Type Holidays : le camping-car vintage

Au Caravan Salon de Düsseldorf (jusqu’au 3 septembre dernier), Citroën a présenté la version de série d’une étude déjà présentée l’année dernière et annoncée comme le père de toute une famille de camping-cars.

Le Citroën Type Holidays peut se résumer à une sorte de croisement réussi entre l’utilitaire Citroën Type H historique et l’actuel Citroën SpaceTourer. Il sera commercialisé l’année prochaine par le réseau de distribution Citroën. Le camping-car compact se caractérise évidemment par son design rétro signé du carrossier italien Caselani. Comme l’utilitaire historique Type H il arbore le fameux look de tôle ondulée, mais réalisé ici en plastique. L’aménagement intérieur a été conçu par l’entreprise slovène Bravia, ce qui implique la présence de sièges avant pivotants ainsi que d’une banquette deux places rabattable qui, une fois dépliée, se transforme en couchette pour deux personnes. Deux autres places de couchage se trouvent dans le toit, une fois que ce dernier est relevé.

La kitchenette, également au look ancien, est équipée d’un réchaud, d’un évier et d’un réfrigérateur. Une table pliante et un chauffage auxiliaire Webasto complètent l’équipement. Le Citroën est aussi pourvu d’une fonction «chauffage stationnaire» et d’un panneau solaire. Sur les prises 230V et USB, on branche et/ou on recharge les appareils domestiques. La banquette-couchette peut aussi être retirée pour augmenter la capacité de chargement. Un kit «toilettes amovibles» est disponible pour augmenter la polyvalence de l’engin.

Rival du California

Le Citroën Type Holidays se veut un camping-car désirable et il en fera craquer plus d’un. Il s’oppose plus que jamais en rival direct du California de Volkswagen. Le Type Holidays est aussi le prélude à une gamme complète de nouveaux modèles (et produits) qui seront disponibles dans le réseau Citroën l’année prochaine. Reste à connaître le prix. Sachant qu’un SpaceTourer Campster thermique coûte environ 50.000 euros, sa variante Type Holidays dépassera certainement les 60.000 euros…

La nostalgie coûte cher.