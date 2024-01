Auto: voici les nouvelles règles et les nouveaux modèles attendus en 2024

Le marché belge continue de s’adapter à la mutation du secteur automobile. Des SUV, de l’électrique, mais aussi des propositions très intéressantes pour le particulier. En matière de circulation, quelques règles changent. Petite sélection de ce qui vous attend.

Zones LEZ

Rouler en voiture coûte de plus en plus cher et cette nouvelle année ne fera que le confirmer. Depuis le 1er janvier, une contribution de 10 euros sera facturée à l’achat d’une voiture ou d’un utilitaire pour financer son recyclage futur. Ce montant de 10 € figure sur la facture d’achat de tout nouveau véhicule.



Le Car-Pass, cette fameuse carte d’identité de la voiture d’occasion, devient numérique et renferme plus d’informations, notamment au sujet des entretiens et des réparations encourues par une voiture suite à un accident. Le but et de lutter, plus que jamais, contre la fraude au compteur kilométriques trafiqués et/ou sur le problème des vices cachés.

Lire aussi | Plus de 30% des Belges souhaitent acquérir une voiture neuve en 2024

Au niveau des zones à basses émissions. Tout d’abord, à Bruxelles, il sera encore possible de circuler avec une voiture Diesel à condition que celle-ci répondent aux normes Euro5, au minimum. Du côté des voitures à essence, 2024 est la dernière année de circulation autorisée pour les Euro2. En Wallonie, 2024 est aussi la dernière année de circulation pour les voitures homologuées jusque Euro3. Dès l’an prochain (2025) votre voiture devra répondra au minimum aux normes Euro4. En Flandre, les villes de Anvers et Gand ont modifié certaines règles d’accès à leur zone. Les détail sont disponibles sur le site Slimnaarantwerpen (en français), mais voici le changement le plus important : tout véhicule qui ne remplit pas les conditions d’admission de la LEZ peut y accéder jusqu’à 12 fois par an depuis le 1er janvier 2024 après achat d’un ticket journalier LEZ. Auparavant, cela ne pouvait se faire que huit fois par an.

Nouveaux modèles 2024

Les constructeurs feront tout pour soutenir les ventes de voitures neuves avec une kyrielle de nouveaux modèles. A l’été 2024, une version Alpine de la nouvelle Renault 5 sera lancée en production. Elle se distinguera par sa puissance supérieur (220 chevaux). Alfa Romeo a déjà annoncé l’arrivée de son nouveau SUV compact, le Milano, développé sur la base des Jeep Compass et Avenger (et Fiat 600). On reste en Italie avec la renaissance de Lancia qui commercialisera son premier modèle, l’Ypsilon, en thermique et électrique, sur la plateforme de la Peugeot 208.

Chez Citroën, la nouvelle C3 et la version SUV C3 Aircross seront des modèles très importants. Les deux seront disponibles en version thermique et électrique et ils inaugurent la nouvelle plateforme Smart Car du Groupe Stellantis. L’autre marque française, émancipée de Citroën depuis 10 ans, DS, dévoilera en 2024 un nouveau grand SUV qui devrait s’appeler DS 8, tandis que l’actuelle et élégante DS 4 se déclinera en version 100% électrique.

Désormais marque sœur de Citroën au sein du groupe Stellantis, Fiat devrait bientôt révéler la nouvelle génération de sa Panda, partageant la plateforme de la nouvelle C3. La petite italienne se déclinera donc en thermique et 100% électrique.

2024 sera une année très SUV pour Kia avec la commercialisation du grand EV9, d’abord, puis la présentation des EV3 et EV5. Ce n’est pas tout, la EV4 sera une nouvelle berline électrique. Pour la marque sœur de Kia, Hyundai, un grand SUV est aussi prévu, le nouveau Santa Fe. Dans un registre plus sportif une Ioniq 5 N (100% électrique) est prévue en cours d’année.

Déjà présenté en septembre 2023, le SUV Peugeot 3008 de troisième du nom sera commercialisé en avril 2024, et sera rejoint, dans la foulée, par le nouveau 5008 décliné aussi en versions électrique, hybride rechargeable et hybride léger. Peugeot va aussi généraliser les moteurs dits à hybridation légère à toute sa gamme.

La nouvelle Renault 5 (électrique) va enfin atteindre les concessions de la marque. Elle sera sans contexte l’une des grandes stars européennes de l’année. Les rumeurs confirment aussi la venue d’une version légèrement plus longue du Captur. Enfin, le SUV coupé haut de gamme, le Rafale, devrait aussi entamer sa carrière commerciale. Sans oublier le Scénic E-Tech, nouveau crossover électrique qui n’a plus grand-chose en commun avec le dernier Scénic thermique.

Chez Skoda, les nouvelles Superb et Kodiaq arriveront bientôt en concessions. Enfin, chez Toyota, en fin d’année un nouveau SUV urbain sera présenté. La petite Yaris profitera d’un restylage et la toute nouvelle génération du 4×4 Land Cruiser est également dans les cartons. Signalons aussi la venue d’une probable bZ3, une berline 100% électrique.

Voitures chinoises & Dacia

Dans le marché des électrique, une des plus grosses nouveautés sera la MG3 (2024), une citadine hybride chinoise qui concurrencera les Clio, Yaris ou encore C3 (Citroën). Il s’agit de la petite sœur de la MG4, le modèle à succès de MG, en plein essor en Belgique. La marque devrait également commercialiser son superbe roadster, le Cyberster.

BYD, la marque chinoise qui prend de plus en plus de place, médiatiquement, va compter sur sa jolie berline Seal pour percer sur le marché des flottes en Belgique. Toujours cette année, une Seal U, version SUV, renforcera encore les rangs de BYD en Europe.

Dacia, désormais l’une des marques les plus vendues en Belgique, va présenter son très important nouveau SUV Duster. Cette troisième génération est bien plus moderne, séduisante et polyvalente que l’actuelle génération. Il sera disponible pour la première fois avec un moteur hybride, emprunté au break Jogger. On connaît déjà les tarifs belges du nouveau Duster et il sont intéressants : 18.990€ en entrée de gamme (Eco-G 100) et 26.190 € pour l’hybride de 140 ch, le haut de gamme.

Autre nouveauté importante, la Volkswagen Golf VIII se renouvellera par un facelift sobre à l’extérieur et une mise à jour plus profonde au nouveau de son dispositif d’infodivertissement. Ce dernier intègrera certaines fonctions utilisant l’intelligence artificielle. Au sein du groupe Volkswagen, les annonces ne manquent pas. La marque espagnole Cupra présentera les évolutions des Leon et Formentor, mais aussi les Tavascan et Terramar, des SUV.

Le marché premium

BMW va lancer la version break de la nouvelle Série 5 ainsi qu’un tout nouveau SUV X2. Ce dernier va être disponible en version 100% électrique, en plus des thermiques classiques. Du côté de chez Audi, ça bouge enfin avec le nouveau Q6 e-tron, un SUV électrique mais également l’A6 e-tron, une berline 100% électrique qui permet enfin à la marque aux anneaux d’opposer une résistance à Mercedes va dévoiler la seconde génération du coupé AMG GT et le break Classe E viendra renforcer les rangs, aux côtés de la nouvelle berline Classe E. Très importante aussi, une Classe A 100% électrique est annoncée (et appelée EQA berline). Mercedes prépare aussi une nouvelle génération de EQC (qui deviendra un SUV coupé, contrairement à la génération actuelle). Enfin, le EQG, ou version électrique du 4×4 Classe G promet des capacités et performances spectaculaires. Déjà présenté, le nouveau Coupé CLE arrivera dans les showrooms. Enfin, du côté de Volvo, le très attendu EX30, modèle compact produit en Belgique, devrait vite devenir son bestseller.