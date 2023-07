Auto: les ventes d’électriques ont dépassé le diesel en Europe en juin

Les voitures électriques ont dépassé le diesel au mois de juin pour la première fois dans les ventes de voitures neuves en Europe, a annoncé mercredi l’association des constructeurs (ACEA).

Avec 158.000 véhicules vendus, les électriques sont passées de 10,7 à 15,1% de parts de marché en un an. Elles ont notamment explosé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France ou en Belgique. Cette progression est portée en particulier par Tesla, qui a cassé ses prix: une électrique sur cinq vendue en Europe au premier semestre porte le badge au T majuscule.

Le diesel continue à décliner malgré des sursauts en Allemagne et en Europe centrale, et représente désormais 13,4% des ventes. Les voitures hybrides ont également fortement progressé et représentent 24,3% du marché, poussées par l’Allemagne, la France ou l’Italie. Séparément, les ventes d’hybrides rechargeables (qu’on peut brancher sur une prise ou une borne) sont en baisse sur un an, avec 7,9% du marché.

L’essence reste cependant l’énergie majoritaire dans l’UE avec 36,3% des ventes en juin, en progression de 11%, avec le rebond global du marché.

Plus largement, les ventes de voitures neuves ont rebondi en Europe au premier semestre, avec une hausse de 17,9% sur un an. Avec 5,4 millions de voitures vendues, le marché reste cependant inférieur de 21% à celui du premier semestre 2019, dernière année de tous les records avant le Covid. « Les progressions des derniers mois montrent que l’industrie automobile européenne se remet des problèmes logistiques causés par la pandémie« , souligne l’ACEA dans un communiqué.

Le marché automobile européen a recommencé à croître durablement depuis août 2022, alors que la crise du Covid, conjuguée à une pénurie de pièces dont les cruciaux composants électroniques, lui avait porté un coup très dur.