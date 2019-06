Selon plusieurs sites d'astronomie, la planète Jupiter sera particulièrement bien visible la semaine prochaine. Lundi, la plus grosse planète de notre système solaire, vue depuis la Terre, se positionnera en opposition au Soleil. Le lever de Jupiter correspondra au coucher du Soleil et inversement.

Jupiter sera donc visible toute la nuit. "On ne pourra pas passer à côté", affirme le météorologue et astronome amateur Frank Deboosere. Jupiter sera, après le Soleil et la Lune, l'objet le plus visible dans le ciel ce mois-ci. Un autre avantage de cette position en opposition est le fait que la planète apparaîtra plus claire et plus grosse qu'habituellement.

upiter adopte cette position particulière environ 91,6 fois par siècle. A l'approche de cette opposition, il est aussi possible de voir à la jumelle durant un mois, nuit après nuit, la course des quatre principales lunes de Jupiter: Io, Europe, Callisto et Ganymède.