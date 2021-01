Le Royaume-Uni autorise, dans de rares circonstances, l'utilisation de différents vaccins contre le covid-19 pour les deux doses requises. Une fausse bonne idée ?

Le Royaume-Uni a été le premier au monde à approuver le vaccin Oxford/AstraZeneca et le vaccin Pfizer/BioNTech. Le pays a alors décidé d'attendre douze semaines pour la deuxième dose du vaccin au lieu des trois à quatre semaines suggérées afin de vacciner davantage de personnes. Cependant, tout le monde n'y est pas favorable. Pfizer lui-même met en garde contre une telle stratégie parce que les doses alternatives n'ont pas été évaluées dans les essais cliniques. Une première dose du vaccin AstraZeneca, en revanche, n'a une efficacité que d'environ 60% et offrirait donc une protection trop faible.Il semble également que le service de santé publique britannique autorise le NHS à adopter une stratégie de "mix & match" pour les vaccins "dans certaines circonstances très rares". Cela signifie que deux vaccins différents pourraient être utilisés pour les deux doses lorsqu'on ignore quel vaccin a été administré en premier à la personne ou lorsqu'il semble y avoir une pénurie d'un vaccin précis. Ce dernier pourrait être le cas à l'avenir pour le vaccin Pfizer, qui est très demandé dans le monde entier.Toute personne ayant reçu un vaccin Pfizer pour la première fois pourrait donc recevoir une deuxième dose de l'échantillon d'AstraZeneca, sous la devise "mieux vaut recevoir une deuxième dose d'un vaccin différent que pas de deuxième dose du tout".Les scientifiques internationaux froncent les sourcils devant cette approche. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies déclare que les vaccins approuvés pour le covid-19 ne sont pas interchangeables et que "la sécurité et l'efficacité d'une injection avec un produit mixte n'ont pas encore été étudiées". Les deux doses doivent être administrées avec le même produit.Dans le New York Times, l'expert en vaccins John Moore de l'université de Cornell déclare que les Britanniques "semblent avoir complètement abandonné la science et essaient maintenant de trouver une solution à ce problème". Moore est également préoccupé par la période d'attente de 12 semaines entre les deux prises de vue. Si l'attente est trop longue, la deuxième dose peut ne pas être en mesure de renforcer les protections fournies par la première injection, ou les gens peuvent oublier de prendre leur deuxième dose ou même ne plus vouloir la prendre.Pour l'immunologue Akiko Iwasaki, cela pourrait fonctionner en théorie, mais les experts s'accordent pour dire que cela nécessite des recherches supplémentaires et ne devrait être fait qu'en dernier recours actuellement. Une manière d'avancer pourrait être de combiner les résultats de plusieurs études déjà réalisées afin de déterminer quel seuil d'anticorps résulte en une protection contre le Covid-19, selon Saad Omer et Natalie Dean, biostatisticienne à l'Université de Floride. Et d'ensuite mener des essais plus petits pour déterminer quelle dose de vaccin amène à ce niveau. Une étude de ce type est en cours pour déterminer si l'injection de demi-doses du vaccin de Moderna confère la même protection que des doses complètes, selon les propos rapportés par le New York Times de John Mascola, des Instituts nationaux de santé américains (NIH). Mais une inquiétude taraude la scientifique Natalie Dean: que ces changements contribuent à alimenter la défiance du public envers les vaccins. Selon elle, toute modification devrait ainsi suivre le même processus d'autorisation que celui utilisé pour autoriser en urgence les vaccins.Comme il n'existe pas encore d'étude unique sur cette méthode, le groupe de travail britannique sur les vaccins prévoit une étude sur son efficacité en janvier. Pfizer et AstraZeneca sont des vaccins similaires, tous deux administrés en deux doses et introduisent dans l'organisme la protéine qui apprend aux cellules immunitaires à reconnaître et à contrôler le coronavirus. Une différence importante, cependant, est que les vaccins utilisent des méthodes différentes pour former le système immunitaire. La première dose offre une première protection, mais c'est surtout la deuxième dose qui perpétue le processus de protection et maintient la mémoire du virus dans la mémoire cellulaire.Même s'il est possible que l'échange de vaccins encourage encore l'organisme à reconnaître le virus, cela reste un pari scientifique, selon les experts. De plus, le mélange des vaccins rend plus difficile l'obtention de données claires sur la sécurité des vaccins.Il semble que le Royaume-Uni veuille à tout prix obtenir une immunité accélérée maintenant que le variant Britannique sévit dans le pays et que les hôpitaux sont submergés. À partir de cette semaine, la vaccination sera intensifiée. L'objectif est de vacciner 2 millions de personnes par semaine.