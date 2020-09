Pink Ribbon s'investit pour toutes les personnes concernées par le cancer du sein : patients et ex-patients, leur entourage proche, les soignants ainsi qu'un maximum de femmes et d'hommes.

Le ruban rose est reconnu comme étant le symbole international de la lutte contre le cancer du sein. C'est à l'initiative d'Evelyn Lauder (d'Estée Lauder Companies) que ces rubans roses ont été distribués en masse au début des années 1990 pour attirer l'attention sur cette maladie et collecter des fonds pour la recherche scientifique sur le cancer du sein. En 2006, Pink Ribbon a pris forme en Belgique comme projet média de Sanoma Belgium (repris entretemps par Roularta). L'asbl Pink Ribbon est active en Belgique depuis 2014. Cette organisation nationale se concentre sur la lutte contre le cancer du sein et se mobilise sur trois fronts : la prévention, le dépistage et le soutien aux patients. Les armes utilisées par Pink Ribbon dans la lutte contre le cancer du sein sont de deux types : la communication via son site internet et le magazine Pink Ribbon d'une part, et la collecte de fonds pour le financement de la recherche fondamentale et de projets concrets d'autre part. Pour concrétiser ses nombreuses initiatives, Pink Ribbon peut compter sur le soutien de dizaines d'entreprises, sur les dons privés et sur les bénéfices de la vente des produits labellisés " Pink Ribbon ". Pink Ribbon utilise les fonds récoltés pour mener des actions encourageant le dépistage préventif et précoce et pour améliorer la prise en charge des patients, leur qualité de vie et celle de leurs proches. Dans le cadre de sa mission, Pink Ribbon soutient également des projets externes gérés par la Fondation Roi Baudouin, au sein du " Fonds Pink Ribbon ". Grâce à son expertise, cette Fondation garantit une gestion rigoureuse, un encadrement correct et un choix judicieux des projets financés. Ces dernières années, des projets ont été sélectionnés dans les domaines suivants : la grossesse chez les jeunes patientes atteintes d'un cancer du sein, l'impact du cancer du sein sur la vie professionnelle des femmes, le risque génétique, la qualité de vie des patientes pendant et après le traitement. L'asbl est également encadrée par de grands experts du cancer du sein.