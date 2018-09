Pourquoi beaucoup sont prêts à dépenser une fortune pour un nouvel iPhone

Mercredi, Apple présentera trois nouveaux modèles iPhone dont on ignore encore le nom. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faudra y mettre le prix pour se les procurer. Mais pourquoi les fans d'Apple sont-ils prêts à dépenser une fortune pour un nouvel iPhone, se demande le quotidien De Morgen.