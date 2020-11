Les avancées sur le vaccin Pfizer/BioNTech, les dernières phases d'un vaccin en Espagne, l'appel de l'armée en Suisse, les manifestations dispersée à Berlin, un confinement en Australie, la France "loin d'un confinement", l'état d'urgence prolongée au Portugal, on fait le point sur l'évolution de la pandémie mondiale de Covid-19.

Le vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 95%

Le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle, ont annoncé mercredi les sociétés. Pfizer demandera une autorisation de commercialisation "d'ici quelques jours" à l'Agence américaine des médicaments (FDA).

New York referme ses écoles

Les écoles publiques de la ville de New York, qui avaient rouvert après beaucoup d'hésitations fin septembre, vont refermer à partir de ce jeudi, après que le taux de positivité au Covid-19 eut atteint les 3%. "Nous avons atteint le seuil des 3% de positivité des tests: malheureusement, cela signifie que les établissements scolaires seront fermés à compter de jeudi 19 novembre par mesure de précautions", a tweeté mercredi le maire Bill de Blasio. La mesure était attendue bien que controversée: des tests ont montré que le taux de positivité dans les écoles était très inférieur au taux moyen de la ville.

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.



We must fight back the second wave of COVID-19. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 18, 2020

Dernière phase d'un vaccin en Espagne

L'Espagne a autorisé le lancement de la dernière phase d'essai clinique d'un vaccin, élaboré par le groupe américain Johnson & Johnson, qui sera également testé dans huit autres pays. Cet essai en phase trois sera mené dans neuf hôpitaux espagnols, d'abord sur des volontaires ne présentant pas de risques particuliers de développer des formes graves du Covid-19, puis sur des patients à risque.

Suisse: l'armée en renfort

Le gouvernement suisse a annoncé un renfort militaire accru aux hôpitaux du pays saturés par la deuxième vague de Covid-19, ainsi qu'une aide financière aux particuliers, entreprises et clubs sportifs en proie aux difficultés économiques.

Manifestation dispersée à Berlin

Canons à eau et gaz lacrymogènes: une manifestation d'opposants aux mesures restrictives imposées par la pandémie a été stoppée par la police dans le centre de Berlin. Ce rassemblement est intervenu alors que les deux chambres du parlement (Bundestag et Bundesrat) ont adopté une réforme qui inscrit dans la loi nationale une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du virus, comme le respect de la distanciation sociale ou le port du masque.

Un manifestant brandit une affiche sur laquelle on peut lire "Plutôt mourir debout que de vivre à genoux" alors que la police utilise un canon à eau pour disperser les manifestants qui protestent contre les mesures imposées par le gouvernement allemand pour limiter la propagation du coronavirus, le 18 novembre 2020 à la Porte de Brandebourg à Berlin. © Belga Image

Confinement en Australie

L'Etat d'Australie-Méridionale, dont la capitale est Adélaïde, a annoncé la mise en place d'un confinement de six jours. Les habitants sont tenus de rester chez eux, tandis que les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer.

Plus de 1,33 million de morts

La pandémie a fait plus de 1,339 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi en milieu de journée. Quelque 55,6 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 35,6 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (248.707), devant le Brésil (166.699), l'Inde (130.993), le Mexique (99.026) et le Royaume-Uni (52.745). L'Europe est actuellement le continent qui compte le plus de nouvelles contaminations, l'Amérique celui où la pandémie accélère le plus.

France: "loin du déconfinement"

"Nous ne sommes pas du tout au déconfinement, on en est même loin. On parle d'une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre si la situation sanitaire nous le permet", a averti le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal. Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a demandé aux acteurs de la distribution de "décaler" l'opération promotionnelle "Black Friday", prévue le 27 novembre.

Le Portugal va prolonger l'état d'urgence

Le Portugal peine à endiguer la deuxième vague de l'épidémie, a reconnu le gouvernement, qui se prépare à prolonger l'état d'urgence et ses restrictions sanitaires pour deux semaines supplémentaires.

Des passants devant la Tour Eiffel, sur la place du Trocadéro à Paris, le 18 novembre 2020, lors d'un deuxième confinement visant à contenir la propagation de la pandémie de Covid-19. © Belga Image

Belgique: le confinement donne des résultats

"Tous les indicateurs sont en baisse": les mesures de confinement imposées fin octobre en Belgique pour lutter contre la propagation de la pandémie donnent des résultats, ont annoncé les autorités sanitaires.

La Chine se méfie des surgelés importés

La Chine, qui a endigué l'épidémie depuis le printemps, a fait état de deux employés de la chaîne du froid malades du Covid-19 à Tianjin (nord), dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis des aliments surgelés importés.

Masques en question

Une étude danoise publiée mercredi suggère que le port du masque chirurgical n'a qu'un petit effet pour se protéger du Covid-19, mais de nombreux scientifiques pointent ses limites et soulignent qu'elle ne permet pas d'aboutir à une conclusion solide.

Le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle, ont annoncé mercredi les sociétés. Pfizer demandera une autorisation de commercialisation "d'ici quelques jours" à l'Agence américaine des médicaments (FDA). Les écoles publiques de la ville de New York, qui avaient rouvert après beaucoup d'hésitations fin septembre, vont refermer à partir de ce jeudi, après que le taux de positivité au Covid-19 eut atteint les 3%. "Nous avons atteint le seuil des 3% de positivité des tests: malheureusement, cela signifie que les établissements scolaires seront fermés à compter de jeudi 19 novembre par mesure de précautions", a tweeté mercredi le maire Bill de Blasio. La mesure était attendue bien que controversée: des tests ont montré que le taux de positivité dans les écoles était très inférieur au taux moyen de la ville. L'Espagne a autorisé le lancement de la dernière phase d'essai clinique d'un vaccin, élaboré par le groupe américain Johnson & Johnson, qui sera également testé dans huit autres pays. Cet essai en phase trois sera mené dans neuf hôpitaux espagnols, d'abord sur des volontaires ne présentant pas de risques particuliers de développer des formes graves du Covid-19, puis sur des patients à risque. Le gouvernement suisse a annoncé un renfort militaire accru aux hôpitaux du pays saturés par la deuxième vague de Covid-19, ainsi qu'une aide financière aux particuliers, entreprises et clubs sportifs en proie aux difficultés économiques.Canons à eau et gaz lacrymogènes: une manifestation d'opposants aux mesures restrictives imposées par la pandémie a été stoppée par la police dans le centre de Berlin. Ce rassemblement est intervenu alors que les deux chambres du parlement (Bundestag et Bundesrat) ont adopté une réforme qui inscrit dans la loi nationale une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du virus, comme le respect de la distanciation sociale ou le port du masque. L'Etat d'Australie-Méridionale, dont la capitale est Adélaïde, a annoncé la mise en place d'un confinement de six jours. Les habitants sont tenus de rester chez eux, tandis que les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer. La pandémie a fait plus de 1,339 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi en milieu de journée. Quelque 55,6 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 35,6 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (248.707), devant le Brésil (166.699), l'Inde (130.993), le Mexique (99.026) et le Royaume-Uni (52.745). L'Europe est actuellement le continent qui compte le plus de nouvelles contaminations, l'Amérique celui où la pandémie accélère le plus."Nous ne sommes pas du tout au déconfinement, on en est même loin. On parle d'une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre si la situation sanitaire nous le permet", a averti le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal. Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a demandé aux acteurs de la distribution de "décaler" l'opération promotionnelle "Black Friday", prévue le 27 novembre. Le Portugal peine à endiguer la deuxième vague de l'épidémie, a reconnu le gouvernement, qui se prépare à prolonger l'état d'urgence et ses restrictions sanitaires pour deux semaines supplémentaires. "Tous les indicateurs sont en baisse": les mesures de confinement imposées fin octobre en Belgique pour lutter contre la propagation de la pandémie donnent des résultats, ont annoncé les autorités sanitaires. La Chine, qui a endigué l'épidémie depuis le printemps, a fait état de deux employés de la chaîne du froid malades du Covid-19 à Tianjin (nord), dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis des aliments surgelés importés.Une étude danoise publiée mercredi suggère que le port du masque chirurgical n'a qu'un petit effet pour se protéger du Covid-19, mais de nombreux scientifiques pointent ses limites et soulignent qu'elle ne permet pas d'aboutir à une conclusion solide.