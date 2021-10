La Belgique connaît une nouvelle hausse des contaminations au Covid. Prévisible, selon le virologue Steven Van Gucht, qui préfère se concentrer sur les chiffres des hospitalisations. "C'est le plus important", dit-il au Vif, alors que la Flandre vire au rouge sur la carte de l'ECDC (mais à quel point est-ce encore pertinent?).

La Flandre vire au rouge sur la carte corona européenne (ECDC), malgré un excellent taux de vaccination. Dès aujourd'hui, la Belgique se retrouve donc repeinte de la même couleur. Mais est-il encore pertinent de parler de "zone rouge", dans une région avec une large majorité de la population vaccinée, et un pass sanitaire de plus en plus répandu en Europe? Précisions avec le virologue Steven Van Gucht.Ce jeudi, la Flandre passe au rouge sur la carte covid de l'ECDC. A quel point parler de "zone rouge" est-il encore pertinent pour une région comme la Flandre, qui dispose d'un excellent taux de vaccination?Les zones rouges sont une indication dans le cadre des voyages. Pendant la saison touristique, il y avait des grandes différences en Europe avec des pays rouges et des pays verts. Il y a donc un risque de transporter le virus d'une zone fortement touchée vers une zone qui l'est beaucoup moins. Les codes de couleur sont donc utiles principalement pour éviter cette circulation du virus entre pays touchés et pays "verts".Mais actuellement, la circulation du virus augmente un peu partout en Europe. Quand une zone est rouge, cela veut dire qu'il y a une grande circulation du virus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la situation est problématique dans les hôpitaux. Ce qui compte vraiment, ce sont les chiffres des hospitalisations.La zone rouge de l'ECDC, cela signifie simplement que les infections augmentent. Mais beaucoup de ces infections sont assez légères, quand le taux de vaccination est bon. Par exemple, en Flandre, la grande majorité des gens est vaccinée. Donc oui, beaucoup de personnes attrapent encore le covid, mais en général, cela se présente juste comme un rhume. On retrouve une hospitalisation seulement dans une petite minorité des cas. "Zone rouge" ne veut pas nécessairement dire que les hôpitaux sont pleins.Il y a d'autres régions en Europe qui sont aussi en rouge, comme la Bulgarie, la Roumanie ou les pays baltes, mais où les hôpitaux sont remplis. Une zone rouge n'est pas l'autre...Tout à fait. Il convient donc de faire la distinction entre ces pays estampillés de rouge et se fier davantage au taux d'hospitalisation de chaque pays. En Roumanie, par exemple, c'est une vraie crise, les hôpitaux sont surchargés. A tel point qu'ils vont devoir transférer leurs patients vers la Hongrie. La raison, c'est que leur taux de vaccination n'est pas assez élevé. Ils ont un taux de vaccination de 40%, et en Bulgarie, c'est 30%, encore pire. Dans les pays baltes (Lettonie, Lituanie), c'est un peu comparable à Bruxelles avec un taux de vaccination de 50-60%. Et on observe que ce n'est pas assez.Donc, ces pays sont en rouge comme la Belgique, mais il ne s'agit pas uniquement d'une augmentation des contaminations, mais aussi des hospitalisations. C'est ce qui est le plus problématique. J'espère qu'on pourra l'éviter en Belgique. N'oublions pas : une fois que l'on est vacciné, cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire d'efforts. Il y a toujours un sens à aider nos hôpitaux en essayant de ralentir la circulation du virus.