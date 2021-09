Le gouvernement américain a déclassifié samedi une note du FBI qui renforce les soupçons d'implication de Ryad dans les attentats du 11 septembre 2001 commis par Al-Qaïda. En détails.

Le FBI a déclassifié samedi un premier document secret sur les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, rapporte CNN. La chaîne d'information affirme que d'autres documents secrets devraient être révélés. Le président américain Joe Biden a indiqué il y a plus d'une semaine qu'il prévoyait de publier des documents sur les attentats à l'occasion de leur vingtième anniversaire.

La note qui vient d'être déclassifiée est datée du 4 avril 2016, elle insiste sur les liens entre Omar al-Bayoumi, un agent saoudien présumé qui était installé en Californie, et deux hommes qui feront partie des pirates de l'air, Nawaf al-Hazmi et Khalid al-Mihdhar, auxquels il a été soupçonné d'apporter une aide logistique.

Le document décrit plusieurs liens et déclarations de témoins qui ont conduit le service de police à soupçonner qu'Omar al-Bayoumi, qui serait un étudiant saoudien à Los Angeles, était un employé des services de renseignement de l'Arabie saoudite. Le document indique que l'homme a été étroitement impliqué dans la fourniture "d'aide au voyage, d'hébergement et de financement" pour aider les pirates de l'air.

La note renforce les soupçons d'implication de Ryad dans les attentats du 11 septembre 2001 commis par Al-Qaïda, sans toutefois fournir les preuves qu'espéraient les familles des victimes poursuivant l'Arabie saoudite en justice.

Parmi les 19 pirates de l'air qui ont détourné quatre avions de ligne, dont deux ont été projetés dans les tours jumelles du World Trade Center faisant près de 3.000 morts, 15 étaient des ressortissants saoudiens.

Le document, qui se fonde sur des entretiens réalisés en 2009 et 2015 avec une source dont l'identité est classée, détaille les contacts et les rencontres d'Omar al-Bayoumi avec Nawafal-Hazmi et Khalid al-Mihdhar, tous deux arrivés en Californie en 2000 avant les attentats. Il montre également des liens encore plus forts que ceux déjà connus entre ces deux hommes et Fahad al-Thumairy, imam conservateur d'une mosquée de Los Angeles et diplomate accrédité au consulat saoudien à la fin des années 1990.

Selon le document, des numéros de téléphone associés avec la source montrent des contacts avec un certain nombre de personnes qui ont aidé Nawaf al-Hazmi et Khalid al-Mihdhar, dont Omar al-Bayoumi et Fahad al-Thumairy et y compris la source elle-même.

"Un rang très élevé au consulat saoudien"

La source a indiqué au FBI que al-Bayoumi, par delà son statut officiel d'étudiant, occupait "un rang très élevé" au consulat saoudien.

"L'aide de Bayoumi à Hamzi et Midha comprenait des traductions, des voyages, du logement et du financement", selon la note. L'épouse de la source a déclaré que al-Bayoumi parlait souvent de "djihad", poursuit le document. La note établit également d'autres liens, via des rencontres, conversations téléphoniques ou autres communications, entre al-Bayoumi et Thumairy avec l'Américano-yéménite Anouar al-Aulaqi, propagandiste d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) tué par des drones américains au Yémen en septembre 2011.

Le document copieusement expurgé

Toutefois, le document publié a été copieusement expurgé et n'offre pas de lien direct entre le gouvernement saoudien et les pirates de l'air. Il a été déclassifié après des pressions exercées sur le président américain Joe Biden par des familles de victimes qui poursuivent l'Arabie saoudite pour complicité dans l'organisation des attentats. Trois administrations successives ont refusé de déclassifier et publier des documents sur les attentats et ont été accusées de vouloir protéger l'alliance historique entre Washington et Ryad. La monarchie pétrolière sunnite a toujours nié la moindre implication dans les attentats du 11 septembre 2001 et elle a été lavée de tout soupçon par une commission d'enquête américaine en 2004.

Joe Biden n'avait pas indiqué au préalable ce que contiendraient ces documents. Les médias américains ont rapporté la semaine dernière qu'ils traiteraient probablement du rôle éventuel joué par l'Arabie saoudite dans les attentats. Les proches des victimes des attentats affirment que le pays du Moyen-Orient a fourni une assistance au groupe terroriste Al-Qaïda, qui a perpétré les attentats.

"Les secrets des Saoudiens sont mis en lumière"

Dans un communiqué, la porte-parole d'une organisation de parents de victimes du 11 septembre a déclaré que le document désormais publié levait tous les doutes sur la complicité saoudienne dans les attentats. "Aujourd'hui, les secrets des Saoudiens sont mis en lumière et il est grand temps que le royaume assume la responsabilité du rôle que ses fonctionnaires ont joué dans le meurtre de milliers de personnes sur le sol américain."

Le 11 septembre 2001, quatre avions de passagers ont été détournés par des terroristes d'Al-Qaida. Deux d'entre eux se sont écrasés contre les tours jumelles du World Trade Center à New York et un autre contre le Pentagone, près de Washington. Un quatrième avion s'est écrasé dans le village de Shanksville lorsque les occupants ont tenté de maîtriser les pirates de l'air. Près de 3 000 personnes sont mortes au total. Ce samedi 11 septembre 2021 avait lieu les commémorations des 20 ans de ces attentats les plus meurtriers de l'histoire des Etats-Unis.

