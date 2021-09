Dix ans et deux présidents : c'est le temps qu'a duré la chasse à Oussama ben Laden. Aperçu.

17 septembre 2001 "Wanted, dead or alive"

17 septembre 2001 "Wanted, dead or alive"Une semaine après les attentats, le président américain George W. Bush ouvre la chasse à Oussama ben Laden : "Wanted, dead or alive". Ben Laden se cache en Afghanistan depuis 1996. Bush lance l'expression "War on Terror" (guerre contre le terrorisme) et continuera à l'utiliser tout au long de son mandat - de 2001 à 2009. Selon la doctrine de Bush, il existe un réseau terroriste mondial qui est en guerre contre les États-Unis, le leader du "monde libre". Au coeur de ce réseau se trouve Al-Qaeda, une organisation terroriste basée sur le fondamentalisme islamique. Le 20 septembre, Bush appelle le monde à faire un choix : "Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists." (Chaque nation, dans chaque région, a maintenant une décision à prendre. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes)7 octobre 2001 "Plus jamais en sécurité" Oussama ben Laden défie les Américains. Après les premières attaques des troupes américaines et britanniques en Afghanistan, il envoie son message au monde : "Les États-Unis ne seront plus jamais en sécurité." La chaîne de télévision Al-Jazeera diffuse la menace de Ben Laden. La chaîne devient la voie de communication des messages d'Al-Qaïda.1er mai 2003 Arrestation d'un haut responsable d'Al-QaedaKhaled Sheikh Mohammed, le numéro 3 présumé d'Al-Qaeda, est arrêté au Pakistan. Son arrestation porte un coup dur à l'organisation fondée par ben Laden.Septembre 2003 Ben Laden dans la montagne Diffusion d'une vidéo montrant ben Laden et son bras droit Ayman al-Zawahiri dans un terrain montagneux, très probablement dans l'est de l'Afghanistan.7 mai 2004 Opération Mountain StormDans le sud-est de l'Afghanistan, l'opération Mountain Storm, une offensive de printemps des États-Unis contre les talibans et Al-Qaida, débute le long de la frontière inhospitalière de l'Afghanistan avec le Pakistan. Moins de deux semaines plus tard, le porte-parole d'Al-Qaida déclare qu'Oussama ben Laden est en sécurité.Septembre 2006 Ben Laden est-il décédé ?Les services secrets saoudiens rapportent que ben Laden est mort du typhus au Pakistan à la fin du mois d'août. Peu après, le président pakistanais Musharraf annonce que ben Laden se cache dans la province afghane de Kunar.Septembre 2007 L'Irak comme zone de combatDans un message vidéo, ben Laden menace d'intensifier le combat en Irak.Juillet 2009 Un drone tue le fils de ben LadenSelon l'armée américaine, Saad ben Laden, l'un des fils de Ben Laden, aurait été tué par un drone.Avril 2010 Ben Laden a-t-il fui le Pakistan ?Yousaf Raza Gilani, Premier ministre du Pakistan déclare qu'Oussama ben Laden n'est pas dans son pays. Un mois plus tard, Leon Panetta, chef des services de renseignement américains, contredit ces propos : leurs informations montrent que Ben Laden se trouve bien au Pakistan, "bien protégé et en sécurité".Août 2010 L'indice ultime?Selon la version officielle du directeur de la CIA, John Brennan, et de la Maison Blanche, une information découverte en 2002 permet finalement de trouver la cachette de ben Laden à Abbottabad. Le journaliste de NBC News Seymour Hersh livre une autre version : selon lui, un ancien agent secret pakistanais aurait approché un membre de l'ambassade américaine à Islamabad pour lui proposer de révéler l'emplacement de ben Laden en échange d'une récompense de 25 millions de dollars. Selon ses informations, les services de renseignement pakistanais auraient découvert la cachette de Ben Laden en 2006 et depuis, il serait assigné à résidence. La maison de ben Laden se trouve à 1,3 km de l'Académie militaire du Pakistan, où sont formés les officiers de l'armée pakistanaise. La surveillance de la résidence de ben Laden sur le site et les images satellites confirmeraient cette information.2 mai 2011, Opération Neptune's Spear, la fin de ben LadenAu petit matin du 2 mai, les Navy Seals américains font une descente dans le camp hautement sécurisé d'Abbottabad, la ville pakistanaise où se cache Oussama ben Laden. L'opération Neptune Spear est un succès. Des images de la salle de crise de la Maison Blanche montrent comment le président Barack Obama, le vice-président Joe Biden et la secrétaire d'État Hillary Clinton, entre autres, suivent l'opération via une connexion vidéo.L'équipe américaine quitte l'Afghanistan dans deux hélicoptères. Par crainte de fuites, les autorités pakistanaises ne sont pas informées, bien que le pays soit un allié des États-Unis. L'un des hélicoptères s'écrase à l'atterrissage. On le fait exploser.Oussama ben Laden est trouvé désarmé, mais il résiste et prend une balle dans la tête. Il a 54 ans. Au cours du raid, deux gardes du corps, un de ses fils et une de ses femmes sont également tués. Le président Obama reçoit le code : Geronimo EKIA. EKIA signifie "Enemy Killed in Action" (Ennemi tué au combat), Geronimo est le nom de code de ben Laden. Cette référence au légendaire chef apache suscite de nombreuses critiques par la suite.Le corps de Ben Laden est transporté sur le porte-avions USS Carl Vinson dans la mer d'Arabie. La dépouille de Ben Laden sera immergée en mer. Selon les autorités américaines, le but est de respecter les règles d'un enterrement islamique, mais selon certains oulémas ou érudits islamiques, c'est contraire à la charia.La décision du gouvernement américain d'enterrer ben Laden en mer est également prise pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. "I can report to the American people and the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden" (Je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama ben Laden), annonce le président Obama à la télévision le même jour.