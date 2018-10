Le Palio "extraordinaire" de Sienne (en images)

Le célèbre Palio de Sienne se tient deux fois par an sur sa place centrale, le Campo, le 2 juillet pour le " Palio di Provenzano ", et le 16 août pour le " Palio dell'Assunta ", le " Palio de l'Assomption ". Cette course de chevaux traditionnelle qui remonte au 17ème siècle est précédée de défilés dans les petites rues tortueuses de la cité toscane. Cette année, pour la plus grande joie des habitants et des nombreux spectateurs, a eu lieu une troisième manifestation du genre, lors d'un palio " extraordinaire " qui s'est tenu le 20 octobre dernier, à l'occasion des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'évènement en images.