Le Finlandais Alexander Stubb se lance dans la course à la présidence de la Commission

Actuellement vice-président de la Banque européenne d'investissement, M. Stubb défiera l'Allemand Manfred Weber (CSU) pour être la tête de liste - spitzenkandidaat dans le jargon de l'UE - du PPE. Avec 218 sièges, ce parti constitue aujourd'hui le groupe le plus important de l'hémicycle européen. Il regroupe diverses formations de droite et de centre-droit, comme Les Républicains en France, la CDU et la CSU en Allemagne, le cdH et le CD&V en Belgique, ou encore le Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban. MM. Stubb et Weber sont actuellement les deux seuls candidats du PPE à briguer la succession du Luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la présidence de l'exécutif européen. Les membres du parti choisiront leur tête de liste lors d'un congrès prévu les 7 et 8 novembre prochains à Helsinki, la capitale finlandaise.

Avec 88 eurodéputés allemands siégeant au PPE, et le soutien de la chancelière Angela Merkel, M. Weber semble partir avec l'avantage du nombre, mais son opposant finlandais entend mener une "campagne à 110%" pour l'emporter.

Au coeur de son projet figurera "la défense des valeurs européennes", attaquées depuis l'extérieur de l'UE, mais aussi parfois en son sein, a expliqué Alexander Stubb, n'hésitant pas à mentionner les cas de la Pologne, mais aussi de la Hongrie de Viktor Orban, dont le parti est pourtant membre du PPE.

Sur ce dernier point, il a par ailleurs été particulièrement clair. "Pour moi, la question des valeurs est binaire, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes ailleurs", a-t-il déclaré. Une discussion avec le Fidesz sera entamée dès le 17 octobre lors du sommet du PPE à Bruxelles et un processus lancé. A la fin de celui-ci, il conviendra de tirer des conclusions, a estimé le quinquagénaire finlandais lors d'une conférence de presse où il a montré ses talents polyglottes, s'exprimant tour à tour en français, allemand, anglais et finlandais.

L'homme, qui dispose d'un curriculum vitae politique plus fourni que son concurrent, tentera probablement de jouer sur son expérience, mais entend aussi se positionner comme étant un candidat de nouvelle génération - bien qu'il ait quatre ans de plus que Manfred Weber, âgé de 46 ans - qui portera une grande attention aux nouvelles technologies et à leurs évolutions.

M. Stubb a désormais pris un congé sans solde de cinq semaines de son poste à la Banque européenne d'investissement afin de mener campagne. Au cours de celle-ci, il publiera un manifeste et tentera de visiter un maximum de capitales européennes.

Souvent pressenti pour être candidat lui aussi, le Français Michel Barnier avait annoncé la semaine dernière qu'il renonçait à concourir étant donné "sa responsabilité de poursuivre - en tant que négociateur pour l'UE - les négociations sur le Brexit jusqu'à la fin".

Un duel entre Manfred Weber, chef du groupe du parti au Parlement européen, et Alexander Stubb est désormais très probable, même si la date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 17 octobre.

Selon la presse d'outre-Rhin, la chancelière Merkel souhaiterait que le prochain président de la Commission soit allemand, quitte à abandonner ses prétentions sur la Banque centrale européenne (BCE). Une situation qui avantage pour l'instant M. Weber.

Le Parlement européen plaide quant à lui pour que l'un des candidats des partis représentés dans cette institution - "les Spitzenkandidaten" - devienne président de la Commission.

Mais nombre de chefs d'Etat et de gouvernement ne sont pas favorables à ce mode de nomination, qui les dépossède d'une partie de leur pouvoir, puisqu'il donne l'avantage au chef de parti arrivé en tête aux élections européennes.