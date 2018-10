Brexit: l'accord est "bouclé à 95%"

La Première ministre britannique Theresa May prend des mesures inhabituelles en informant à l'avance les députés sur l'état de l'accord de divorce avec l'Union européenne. Elle va assurer ce lundi aux députés que 95% de l'accord de retrait, et de ses protocoles, sont réglés. "Nous avons un large accord sur la structure et la portée de la future relation, avec d'importants progrès réalisés sur des questions comme la sécurité, les transports et les services", compte-t-elle préciser.

...