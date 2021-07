L'office belge de statistique a publié la liste des prénoms les plus données au cours de l'année écoulée.

Statbel, l'office belge de statistiques, a répertorié tous les prénoms donnés en 2020. Du côté des filles, Olivia est, pour la deuxième année consécutive, le prénom le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. Elle garde la préférence sur Emma, qui, après 16 ans de règne s'était effacée en 2019 mais de peu. 548 bébés ont été appelés Olivia, soit 103 de moins que l'année précédente et à peine 19 de plus que les 529 bébés qui ont reçu Emma comme prénom. Mila complète le podium pour la deuxième année de suite. Trois prénoms aussi bien donné du côté francophone que néerlandophone. Côté bruxellois, Sofia, Lina et Nour forment le trio de tête.

Parmi les plus grandes progressions dans le top 100 on retrouve Alba, donné 87 fois, soit une progression de 142%; Capucine (85, +55%) et Lea (sans accent) (107, +45%).

Athur, pour la troisième fois

Chez les garçons, c'est Arthur qui est le prénom plus populaire et ce pour la troisième année de suite: 587 enfants ont reçu ce prénom. Le prénom Arthur est aussi bien donné en Frandre (2e position du classement), en Wallonie (2e position du classement également) qu'à Bruxelles (8e position du classement). Noah et Jules complètent le top 3. Parmi les plus grandes progressions dans le top 100 du côté des garçons, on retrouve Otis, donné 210 fois, soit une progression de 68%, Oliver (158, +34%) et Charles (123, +31%).

