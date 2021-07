L'office belge de statistique a publié la liste des prénoms les plus données au cours de l'année écoulée. Chez les filles: Arthur et Noah sont en tête de classement.

Statbel, l'office belge de statistiques, a répertorié tous les prénoms donnés en 2020. Chez les garçons, c'est Arthur qui est le prénom plus populaire et ce pour la troisième année de suite: 587 enfants ont reçu ce prénom. Le prénom Arthur est aussi bien donné en Frandre (2e position du classement), en Wallonie (2e position du classement également) qu'à Bruxelles (8e position du classement). Noah et Jules complètent le top 3.

Parmi les plus grandes progressions dans le top 100 du côté des garçons, on retrouve Otis, donné 210 fois, soit une progression de 68%, Oliver (158, +34%) et Charles (123, +31%).

> Découvrez les prénoms féminins les plus donnés en 2020

Découvrez également le nombre de fois que votre prénom a été donné chaque année depuis 1995. Certains prénoms sont bien plus donnés qu'alors, d'autres bien moins. Par exemple, le prénom Olivia a été donné 199 fois en Belgique en 1995 contre 587 fois l'année dernière. Il vous suffit de taper votre prénom dans le moteur de recherche réalisé par Statbel.

Statbel, l'office belge de statistiques, a répertorié tous les prénoms donnés en 2020. Chez les garçons, c'est Arthur qui est le prénom plus populaire et ce pour la troisième année de suite: 587 enfants ont reçu ce prénom. Le prénom Arthur est aussi bien donné en Frandre (2e position du classement), en Wallonie (2e position du classement également) qu'à Bruxelles (8e position du classement). Noah et Jules complètent le top 3. Parmi les plus grandes progressions dans le top 100 du côté des garçons, on retrouve Otis, donné 210 fois, soit une progression de 68%, Oliver (158, +34%) et Charles (123, +31%).> Découvrez les prénoms féminins les plus donnés en 2020Découvrez également le nombre de fois que votre prénom a été donné chaque année depuis 1995. Certains prénoms sont bien plus donnés qu'alors, d'autres bien moins. Par exemple, le prénom Olivia a été donné 199 fois en Belgique en 1995 contre 587 fois l'année dernière. Il vous suffit de taper votre prénom dans le moteur de recherche réalisé par Statbel.