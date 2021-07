L'office belge de statistique a publié la liste des prénoms les plus courants en Belgique. En tête on retrouve Jean pour les hommes, Maria pour les femmes.

Statbel, l'office belge de statistiques, a répertorié tous les prénoms de Belgique. Avec quelques tendances marquées. Aussi bien du côté masculin que féminin, les prénoms en tête restent les mêmes que les années précédentes: Jean et Maria.

Les prénoms classiques restent fortement représentés en 2021, bien que les nombres du top 3 soient en recul constant. Jean occupe toujours la première place chez les hommes. 68.298 hommes portaient encore ce nom en 2020 contre seulement 65.886 au 01/01/2021. Le podium est complété par Marc et Patrick. Mohamed entre dans le top 10, éjectant pour l'occasion André.

Maria arrive largement en tête chez les femmes : 116.317 femmes portent ce prénom, même si elles étaient encore 121.316 en 2020. Le top 10 reste inchangé par rapport à l'année passée à l'exception de Nathalie qui rafle la 4ème place à Monique. En deuxième et troisième position, on retrouve Marie et Martine.

Pour trouvez où se situe votre prénom, tapez-le dans la barre "search".

