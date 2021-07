L'office belge de statistique a publié la liste des prénoms les plus courants en Belgique. En tête on retrouve Peeters, Janssens et Maes. Avouez, vous en connaissez?

Statbel, l'office belge de statistiques, a répertorié le top 10.000 des noms de famille donnés Belgique au 1e janvier 2021. En tête on retrouve Peeters, Janssens et Maes qui restent les plus importants. Tout en bas de la liste des 10.000 noms de famille les plus fréquents, on trouve, avec seulement 181 personnes qui les portent, des noms comme d'Oultremont, Preudhomme, Kohl, Maison ou D'Hulst.

En Wallonie, le top 3 change: on retrouve Dubois, Lambert et Martin. Même chose à Bruxelles avec dans le top 3: Diallo, Bah et Barry.

