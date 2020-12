Les commerces dits non-essentiels peuvent rouvrir leurs portes ce mardi après quatre semaines de fermeture. Si le tsunami n'a pas eu lieu, de longues files se sont formées devant les magasins de l'enseigne Primark.

Les commerces dits non-essentiels peuvent rouvrir leurs portes mardi, moyennant le respect d'un protocole sanitaire strict. Le shopping, d'une durée de 30 minutes maximum dans un magasin, se fait individuellement, la compagnie d'enfants jusqu'à 18 ans inclus étant autorisée mais devant être limitée autant que possible. "Le magasin est également responsable de la gestion de la file d'attente à l'extérieur", stipule l'arrêté ministériel.

> Les commerces rouvrent ce mardi: les détails des nouvelles mesures

Dans les centres commerciaux, qui doivent prévoir des produits pour l'hygiène des mains, un visiteur est autorisé par 10m² et des marquages au sol sont réalisés pour maintenir une distance de 1,5 mètre.

Fermeture de la rue Neuve

La Ville de Bruxelles a décidé mardi midi de fermer l'accès à la rue Neuve via la place de la Monnaie, en raison de l'affluence observée en ce premier jour de réouverture des magasins non essentiels. Le public est réorienté vers les autres accès, soit la place Rogier et les rues adjacentes, a indiqué ce mardi le cabinet du bourgmestre Philippe Close. La jauge des quatre personnes par mètre carré était dépassée. Selon la DH, les clients sont invités à sortir par la place de la Monnaie.

Depuis ce matin, la police et les services de la ville sont présents en nombre #rueneuve. Nos comptages nous indiquent que nous atteignons le seuil de capacité. Respecteer de instructies van de politie, volg de omleiding en draag uw mondmasker op de juiste manier. — Philippe Close (@PhilippeClose) December 1, 2020

"On travaille avec l'ULB et avec des opérateurs télécom pour en permanence savoir combien de personnes sont présentes sur les différentes zones de la rue Neuve", expliquait le bourgmestre Philippe Close à nos confrères ce mardi de Bel-RTL. "Notamment avec les GSM, mais on procède aussi à différents comptages avec des capteurs, avec 25 stewards présents, avec de nombreuses forces de l'ordre pour qu'en permanence il y ait une fluidité."

> Files devant les chaînes discount : "Certaines personnes n'ont pas d'alternative"

Pas de tsunami chez Ikea

Il n'y a pas eu de tsunami de visiteurs chez Ikea ce mardi contrairement au dernier jour d'ouverture du magasin avant le deuxième confinement. Le géant de l'ameublement s'attendait à être submergé et avait prévu des stewards pour escorter les clients dans le calme. Au Ikea d'Hognoul, des barrières de sécurité avaient été mis en place.

Pas de file chez Ikea. On y avait pourtant prévu des barrières pour canaliser la foule. pic.twitter.com/vYzF2kmD6j — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

Calme dans le centre de Liège

A la Mediacité, les files commencent à se former devant les grandes enseignes. "J'étais vraiment stressée ce matin qu'il y ai trop de monde. Pour l'instant ça va. Mais j'ai peur pour vendredi et samedi", nous confie Carine, gérante d'un stand pour Galler à la Mediacite.

Chez Primark, à la Mediacité, il y a ceux qui font la file pour entrer et ceux qui attendent dehors. "Pour l'instant ça va, mais on doit rappeler les règles constamment. Les gens veulent entrer à plusieurs", nous dit un vigile. pic.twitter.com/abCi8pl2sd — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

Les files se forment devant les grandes enseignes. pic.twitter.com/Xj0zF68dhG — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

A l'ouverture des magasins, les rues du centre de Liège étaient calmes ce mardi matin.

"J'étais stressé avant d'ouvrir ce matin, nous dit un vendeur de La Parenthèse, un magasin de jouets. Mais pour l'instant tout se passe bien." pic.twitter.com/1d57gkG3K8 — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

Pas plus de monde dans la galerie Saint-Lambert. pic.twitter.com/9ZU95iYMWJ — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

La météo n'est pas très engageante pour la réouverture des magasins. Mais les galeries sont quand même vides ce matin. pic.twitter.com/GYAn2oYz1W — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

Le Ministre de la santé Frank Vandenbroucke (SP.A) a fait une sortie pour le moins polémique ce dimanche en déclarant que les magasins ne présentent a priori "pas de grand risque" et que la fermeture des commerces non essentiels a été décrétée uniquement pour provoquer un "choc" dans la population. Des propos qui ont choqué les commerçants.

Certaines boutiques, en plus de faire face au Covid doivent faire avec les travaux. "Une troisième vague, on aura du mal à la digérer, nous confie Virginie Ancion, modiste au Chapeau d'Or. Surtout après les déclarations de Frank Vandenbroucke!" pic.twitter.com/zmNKxMWavV — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

"Je suis contente d'ouvrir, mais j'ai peur de l'incivisme des gens. On doit constamment faire le gendarme", nous explique une vendeuse chez Caroline Biss pic.twitter.com/BGMfY2Teiq — Marie Gathon (@MarieGth) December 1, 2020

A Gand, des files devant le Primark

A Gand, des files sont directement apparues devant le magasin Primak, comme le relate nos confrères de Het Laatste Niews. Pour l'instant, la situation reste sous contrôle, mais la ville surveille de près. "En utilisant les données de Proximus, nous gardons une trace du nombre de personnes présentes dans le centre de Gand", a expliqué l'échevine Sofie Bracke à nos confrères.

Shops reopening today. People don't have anything else to do than wait for the Primark to open? 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/uNvklfd7JA — Kevin Jacobs 🇧🇪 🇵🇱 🇮🇹 (@kevinjaybe) December 1, 2020

