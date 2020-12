Les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ont été publiées au Moniteur belge. Elles prennent effet ce mardi 1er décembre et resteront d'application jusqu'au 15 janvier 2021. Ces mesures concernent principalement la réouverture des commerces. Les fêtes de fin d'années se dérouleront par contre en très petit comité.

Commerces

Les commerces dits non-essentiels peuvent rouvrir leurs portes mardi, moyennant le respect d'un protocole sanitaire strict. Le shopping, d'une durée de 30 minutes maximum dans un magasin, se fait individuellement, la compagnie d'enfants jusqu'à 18 ans inclus étant autorisée mais devant être limitée autant que possible.

Les magasins doivent appliquer de leur côté la norme d'un client par 10m². Les commerces de moins de 20m² peuvent recevoir maximum deux clients en même temps, dans le respect de la distanciation, tandis que ceux de plus de 400 m² doivent prévoir un contrôle d'accès. "Le magasin est également responsable de la gestion de la file d'attente à l'extérieur", stipule l'arrêté ministériel.

Dans les centres commerciaux, qui doivent prévoir des produits pour l'hygiène des mains, un visiteur est autorisé par 10m² et des marquages au sol sont réalisés pour maintenir une distance de 1,5 mètre. Les visiteurs doivent s'y déplacer seuls également mais peuvent être accompagnés des mineurs du même ménage ou de personnes ayant besoin d'une assistance. L'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings doit être organisé par les autorités communales compétentes.

Les cafés et restaurants restent fermés jusqu'au 15 janvier au plus tôt. Les hôtels quant à eux peuvent recevoir des clients et leur servir à manger.

Marchés

Les marchés, s'ils sont autorisés par les autorités communales, peuvent se tenir, sauf les marchés annuels, brocantes, marchés aux puces, marchés de Noël et villages d'hiver. Les modalités à respecter sont un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal, le port du masque pour les marchands, du produit pour l'hygiène des mains à disposition aux entrées et sorties ainsi qu'aux étals, un système permettant de vérifier combien de clients sont présents ou encore un plan de circulation à sens unique. La visite doit s'y effectuer seul, durant 30 minutes maximum. La consommation de nourriture ou de boissons sur place y est par ailleurs interdite.

Culture et loisirs

Les Belges peuvent aussi à partir de mardi profiter d'un peu de culture, avec la réouverture des musées. Les lieux culturels pourront accueillir des groupes d'enfants jusqu'à 12 ans pour des activités scolaires et extra-scolaires de l'enseignement obligatoire ou pour des stages (maximum 50 enfants).

En termes de loisirs, les aires de jeux extérieures restent accessibles, tout comme les espaces extérieurs des parcs naturels.

Sport

Concernant le sport, les piscines sont à nouveau accessibles aux nageurs, à l'exception des parties récréatives et des piscines subtropicales. Les parties extérieures des infrastructures sportives sont ouvertes, de même que les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, "et ce uniquement pour le bien-être de l'animal", souligne l'arrêté. Les infrastructures sportives peuvent toutefois accueillir des groupes de maximum 50 enfants jusqu'à 12 ans, pour des activités ou stages ainsi que des entrainements et compétitions professionnels.

Des compétitions sportives professionnelles et entrainements sportifs professionnels peuvent se tenir mais sans public. Pour les non-professionnels, les compétitions et entraînements n'auront lieu que pour les moins de 12 ans, avec seul un membre du ménage pour y assister. En outre, 100 participants maximum peuvent assister à des manifestations statiques sur la voie publique.

Culte

Les bâtiments de culte et destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle restent fermés et les cérémonies suspendues.

Bulle sociale

Enfin, les autorités ont décidé de ne pas assouplir largement les contacts sociaux. Chaque ménage est ainsi autorisé à accueillir chez lui ou dans un hébergement touristique "maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de six semaines", les enfants de moins de 12 ans n'étant pas comptés.

Une personne isolée, peut, en plus de son contact rapproché, accueillir également une personne supplémentaire mais à un autre moment. Une exception est prévue pour le 24 ou 25 décembre, ou ces deux contacts pourront être présents en même temps. Pour ces deux soirs aussi, le fédéral donne la permission de minuit.

L'utilisation des feux d'artifice de catégories F2, F3 en F4, P1 et P2, "des articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 et les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2" est interdite tant dans le domaine privé que dans l'espace public.

Les rassemblements en extérieurs sont eux limités à quatre personnes.

