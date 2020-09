Les négociations menées par les co-formateurs Alexander De Croo (Open Vld) et Paul Magnette (PS) se poursuivront vendredi à 10h00.

Au menu: la relance, les soins de santé, les réformes institutionnelles et politiques, les pensions et la défense, a-t-on appris de l'entourage des négociateurs fédéraux.

Les sept partis autour de la table (libéraux, socialistes, écologistes et le CD&V) veulent aboutir à une déclaration gouvernementale à prononcer à la Chambre jeudi prochain, le 1er octobre. Ce jeudi, les discussions - qui se sont déroulées dans une atmosphère "constructive" - ont notamment tourné autour des thèmes de l'énergie, du climat, de la mobilité et de l'entrepreneuriat.

