Sept villes (Bruges, Gand, Courtrai, Malines, Ostende, Louvain, Turnhout) et commune (Beersel) s'engagent d'ici à 2050 à se passer totalement de gaz naturel et de mazout au profit de sources renouvelables (pompes et réseaux de chaleur) pour assurer le chauffage sur leur territoire. A l'origine de l'initiative, le Bond Beter Leefmilieu appelle la Flandre entière à leur emboîter le pas pour atteindre les objectifs climatiques: "Plus de 90% des habitations flamandes sont chauffées au gaz naturel ou au mazout. Chaque année, 100 000 ménages vont devoir basculer dans la chaleur renouvelable."