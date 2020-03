La Belgique, comme la plupart des pays européens, connait une évolution exponentielle des cas de Covid-19 sur son territoire. Le profil du patient belge se précise quotidiennement. Tour d'horizon des données confirmées à ce jour par les autorités.

Chaque jour, l'institut de santé publique Sciensano publie une analyse des données en sa possession, ce qui permet de dresser un premier profil du patient belge.

Quelles sont les régions les plus touchées ?

La majorité des cas de coronavirus se trouvent pour le moment en Région flamande. Cela représente 61% des cas belges. La Wallonie et la Région bruxelloise représentent respectivement 26% et 11%, selon les dernières données recueillies par Sciensano.

Sur cette carte, on constate que la Belgique connait plusieurs foyers : à Bruxelles, dans le Hainaut, dans le Brabant flamand et dans la province d'Anvers. Les provinces de Namur et de Luxembourg sont pour l'instant les plus épargnées par le virus. "Il y a des zones, où il y a plus de cas. On constate en effet un peu moins de cas en Wallonie et à Bruxelles. Cela est dû à la densité de population en Région wallonne, par exemple. Mais il existe néanmoins un foyer dans le Hainaut, nous y sommes très attentifs", explique Emmanuel André, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven.

Cette carte représente la distribution des cas rapportés à Sciensano en date du 15 mars. © Sciensano

Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées ?

Aucune tranche d'âge n'est épargnée par le coronavirus. Les personnes les plus touchées ont entre 40 et 60 ans. Dans ces tranches d'âges, il y a davantage d'hommes que de femmes touchées. En revanche, chez les 25-40 ans, qui ne sont pas non plus épargnés, ce sont les femmes qui représentent davantage de cas.

Cinq décès ont été confirmés par les autorités belges depuis le début de l'épidémie sur notre territoire. Les patients avaient 73, 80, 86, 88 et 90 ans.

La répartition ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge en particulier, insiste Sciensano. © Sciensano

Concernant la sévérité des cas, de plus en plus de patients atteints du Covid-19 doivent être hospitalisés. En date du 15 mars, plus de 250 patients étaient hospitalisés dont 53 en unité de soins intensifs (USI). De plus, 31 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 1 patient une assistance respiratoire et cardiaque, précise Sciensano. Il ne fait aucun doute que cette proportion va évoluer lors des prochains jours. La plupart sont des personnes âgées entre 70 et 90 ans, mais des cas plus jeunes ont également été hospitalisés, selon Steven Van Gucht.

