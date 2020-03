Des nouveaux cas de Covid-19 sont confirmés chaque jour dans le monde. L'Italie et la France, avec l'Allemagne, font partie des pays les plus touchées en Europe. On fait le point sur l'évolution de la maladie et l'augmentation du nombre de personnes infectées en Belgique.

L'Italie représente le principal foyer de coronavirus en Europe. C'est d'ailleurs du nord de ce pays que proviennent la majorité des cas confirmés dans les autres pays européens, dont la Belgique. L'Italie connait une évolution exponentielle du nombre de cas. Après une période d'infections relativement stable d'une semaine, la présence du virus sur le territoire italien a explosé. En quinze jours, le pays est passé de 3 à 3.858 cas, dont 148 morts et 414 rétablis. Environ la moitié sont hospitalisées, parmi lesquels 351 en soins intensifs (environ 10%). L'essentiel des décès concerne des personnes âgées, alors que la péninsule compte une grande proportion de seniors (environ 23%).

L'Italie a le troisième taux d'infection le plus élevé, derrière la Chine et la Corée du Sud, et le deuxième nombre de décès communs le plus élevé d'un pays. Le principal foyer d'Europe a mis en place toute une série de mesures pour tenter de contenir la propagation du virus, allant de villes en quarantaine à la fermeture de toutes les écoles et universités du pays jusqu'au 15 mars.

La présence du coronavirus commence également à inquiéter chez nos voisins français. Le nombre de cas y est passé de 285 à 423 en à peine 24h, montrant une accélération et une nouvelle étape dans l'épidémie de Covid-19. Il s'agit de la plus forte augmentation du nombre de cas et de décès en une journée depuis le début de la crise en France. Comme en Italie, les décès concernent majoritairement des personnes âgées.

Toutes les régions métropolitaines du territoire sont désormais touchées. Le président français Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé: "Il y a un moment où, nous le savons tous (...) une épidémie est de toutes façons inexorable." Le pays va continuer d'interdire les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu clos.

Chez nous, l'épidémie n'a commencé qu'à partir du mois de mars, avec le retour des vacances de Carnaval. La majorité des cas sont d'ailleurs des personnes qui ont séjourné dans le nord de l'Italie récemment. Si la propagation a été relativement stable au début, les 27 nouveaux cas confirmés hier montrent un quasi doublement du nombre total de cas.

L'Italie représente le principal foyer de coronavirus en Europe. C'est d'ailleurs du nord de ce pays que proviennent la majorité des cas confirmés dans les autres pays européens, dont la Belgique. L'Italie connait une évolution exponentielle du nombre de cas. Après une période d'infections relativement stable d'une semaine, la présence du virus sur le territoire italien a explosé. En quinze jours, le pays est passé de 3 à 3.858 cas, dont 148 morts et 414 rétablis. Environ la moitié sont hospitalisées, parmi lesquels 351 en soins intensifs (environ 10%). L'essentiel des décès concerne des personnes âgées, alors que la péninsule compte une grande proportion de seniors (environ 23%). L'Italie a le troisième taux d'infection le plus élevé, derrière la Chine et la Corée du Sud, et le deuxième nombre de décès communs le plus élevé d'un pays. Le principal foyer d'Europe a mis en place toute une série de mesures pour tenter de contenir la propagation du virus, allant de villes en quarantaine à la fermeture de toutes les écoles et universités du pays jusqu'au 15 mars. La présence du coronavirus commence également à inquiéter chez nos voisins français. Le nombre de cas y est passé de 285 à 423 en à peine 24h, montrant une accélération et une nouvelle étape dans l'épidémie de Covid-19. Il s'agit de la plus forte augmentation du nombre de cas et de décès en une journée depuis le début de la crise en France. Comme en Italie, les décès concernent majoritairement des personnes âgées. Toutes les régions métropolitaines du territoire sont désormais touchées. Le président français Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé: "Il y a un moment où, nous le savons tous (...) une épidémie est de toutes façons inexorable." Le pays va continuer d'interdire les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu clos. Chez nous, l'épidémie n'a commencé qu'à partir du mois de mars, avec le retour des vacances de Carnaval. La majorité des cas sont d'ailleurs des personnes qui ont séjourné dans le nord de l'Italie récemment. Si la propagation a été relativement stable au début, les 27 nouveaux cas confirmés hier montrent un quasi doublement du nombre total de cas.