Les portes-paroles interfédéraux ont présenté le bilan de la situation. Au cours des 24 dernières heures, la Belgique compte 525 nouveaux cas de coronavirus et 170 nouveaux décès sont à déplorer.

174 personnes sont entrées l'hôpital au cours des derniers 24 heures. "Il s'agit d'une augmentation par rapport au bilan communiqué ce mardi, mais la Belgique se situe toujours en dessous de la barre des 200", précise Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral du Covid-19. Le nombre de personnes hospitalisées en Belgique est de 4.050 dont 757 en soins intensifs (-79).

340 personnes sont sorties de l'hôpital la journée du 28 avril. Il s'agit d'une nette augmentation du nombre de sorties.

En ce qui concerne les décès, 170 décès sont à déplorer au cours des 24 dernières heures, dont 98 dans les maisons de repos et 69 à l'hôpital. La Belgique compte 7.501 décès depuis le début de l'épidémie.

525 nouveaux cas ont été enregistrés positifs sur les 6.520 tests de laboratoire réalisés hier. Le nombre total de tests s'élève à 226.724. "Il devrait être plus important les prochains jours", indique Yves Van Laethem. La Belgique a recensé 47.859 cas sur son territoire depuis le début de la pandémie.

La climatisation, un danger?

À la question de savoir si la climatisation pose problème dans la propagation du virus, Yves Van Laethem a précisé que "ce sont les micro-goutelettes par lesquelles se transmet le virus. Ces goutelettes se transfèrent dans un cercle autour de nous de plus au moins 1,5 mètre ou via les mains, selon l'expert.

"Il n'y a pas de crainte à avoir sur le transfert du virus par la climatisation, via l'air conditionné par exemple", ajoute-t-il. "

Une maladie chez les enfants liée au coronavirus?

Au Royaume-Uni et en France, une malade chez les enfants peut-être liée au coronavirus. Yves Van Laethem explique : "la maladie Kawasaki est une maladie chez les enfants de moins de 10 ans, qui a pour symptôme : température, ganglions, peau qui pèle, apparition de rougeur sur les mains ou les pieds, douleurs abdominales, des nausées et des vomissements". Des études sont actuellement en cours et parmi les cas, certains enfants sont recensés Covid-19 et d'autres non. "Le virus peut-être impliqué mais il peut aussi y avoir d'autres causes. Pour le moment, la seule causalité est temporelle", poursuit-il.

Et l'infectologue d'ajouter : "il faut suivre cela aussi en Belgique car il semblerait que des cas aient été enregistrés dans différents hôpitaux."

La reproduction du virus

D'après un calcul réalisé entre 20 et le 26 avril, le chiffre de reproduction du virus est de 0,79. Yves Van Laethem affirme que "ce chiffre doit être en dessous de 1. S'il est en dessous de 1, cela signifie que l'épidémie est en phase d'auto-extinction. Plus le chiffre est bas, plus la situation est favorable." Il ajoute : "on doit maintenir ce chiffre en dessous de 1. C'est pourquoi les mesures doivent continuer d'être suivies actuellement".

L'obésité morbide et coronavirus

À la question de savoir si l'obésité est liée à une forme sévère de la maladie, l'infectologue du CHU Saint-Pierre affirme que "l'obésite morbide joue un rôle car le diabète et l'hypertension sont liée à cette maladie." L'expert a rappelé ce mardi que les personnes diabèthiques et qui font de l'hypertension font partie des personnes à risque. Il ajoute qu'on peut "rencontrer des diffultés mécaniques lors de la ventilation de ces patients" dans les hôpitaux. "L'obésité, si elle est importante est un facteur à risque pour les patients sévérement atteints" conclut-il.

